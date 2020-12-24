Efeler Çiftliği'nin halka arzına ilişkin açıklama

Söktaş Tekstil, iştiraki Efeler Çiftliği'nin halka arzına ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu. Buna göre halka arz çalışmaları devam eden Efeler Çiftliği ile İnfo Yatırım arasında halka arza aracılık sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun %84 oranında bağlı ortaklığımız Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin halka arz çalışmalarının başlatılması yönünde karar aldığını duyurmuştuk. Bu kapsamda bugün (24.12.2020) İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Halka Arza Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Söktaş Tekstil'in yüzde 84 oranında ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun yüzde 16 oranında pay sahibi olduğu Efeler Çiftliği'nin halka arz kararına ilişkin duyuru 12 Kasım'da yapılmıştı.