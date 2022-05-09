Efes Pilsen Bahçelievler arazisinde 3 milyar liralık proje başlıyor

Leyla İLHAN / İSTANBUL

Bahçelievler’de bulunan Efes Pilsen bira fabrikasına ait araziye 729 konut ve 40 ticari üniteden oluşan proje geliyor. 3 milyar liralık yatırımla hayata geçecek projeyi, Türkiye’de doğup, Kazakistan’da 30 yılda 20 bin konut tamamlayarak 2.5 milyon metrekareden fazla inşaat projesi hayata geçiren RAMS Global gerçekleştirecek. Türkiye’de ilk yatırımını 2019 yılında Gaziantep LİV Hospital ile gerçekleştirdikten sonra, 7 yıldır yarım kalan kentsel dönüşüm projesini alarak 576 daireli Quattro İstanbul olarak tamamlama aşamasına getiren şirket, şimdi de Bahçelievler projesine başlıyor.

729 konut ve 40 ticari üniteden oluşan Bahçelievler projesine bu ay içinde yapımına başlamayı planladıklarını aktaran Devran Bülbül, “11 bloklu bir proje olacak. Projeyi, başladıktan 2-3 ay sonra satışa çıkaracağız. Başka bir firma olsaydı bu aşamada satışa başlardı. Biz yap-sat kültürüyle satış yapacağız” dedi. Projenin yatırım değerinin arsa dahil 3 milyar lira olacağını ifade eden Bülbül, “Efes Pilsen fabrikasının olduğu 120 dönümlük arsayı aldık. Projenin yüzde 100’nü biz yapacağız” dedi.

RAMS’ın Kazakistan’da sadece konut projeleri yapmadığını aynı zamanda Hyundai’nin otomobil fabrikasını, Lukoil’in 100 bin ton kapasiteli madeni yağ fabrikasını yaptığını kaydeden RAMS Global CEO’su Devran Bülbül şu bilgiyi verdi: “Bunun yanı sıra Formula 1 pistlerini, otellerini, tribünlerini, müzelerini yaptık. Ayrıca 10 bin öğrencinin eğitim alabildiği 16 tane okul binası ila hastane tamamladık. Kazakistan’da kendi arsalarını geliştirip yapsat alanında satış gücümüzle Almati’de 1’inci sıradayız. Ülke genelinde ise iki Kazak firmasından sonra ülkede en büyük 3’üncü gayrimenkul firmasıyız.”

“Quattro İstanbul’u yazın teslim etmeye başlayacağız”

Türkiye’de LİV Hospital’den sonra geçen yıl Ümraniye’de alarak tamamlama aşamasına getirdikleri 576 daire ve 22 ticari üniteden oluşan kentsel dönüşüm projesinde kendilerine ait olan 220 daireyi 1.5 ayda sattıklarını aktaran Devran Bülbül, “Quattro İstanbul, hazır tapuları ile 2022 yazında teslim etmeye başlayacağız. 1+1 daireler 60-76 metrekare, 2+1 dairelerin 93-101 metrekare aralığında tasarlandığı projede 27 bin TL’den satışa çıktık. Şimdi şerefiyesine göre metrekaresi 33 ila 40 bin TL arasında. İlk çıkış fiyatlarını bölgede var olan 10-13 yıllık konutları baz alarak oluşturduk. Fırsatçılık yapmadık. Talep var diye 40 bin 45 bin TL’den başlatmadık. Buna rağmen bu projede bile kâr yaptık” diye konuştu.

Yüzde 10’unu Ruslar ve Ukraynalılar aldı

Özellikle Ukrayna ve Rusya’dan ciddi talep aldıklarını ifade eden Bülbül, “Satışın son dönemlerine denk gelmesine rağmen satışların yüzde 10’u bu iki ülke vatandaşlarına yapıldı” dedi. Ayrıca sektörde olduğu kendilerinden en büyük alımı yapanların İranlılar olduğunu aktaran Bülbül şunları söyledi: “Projemizin yüzde 40’ını yabancıya sattık. Alımların önemli bir oranı vatandaşlık ve yatırım için.”

İstanbul’da üretimdeki azalmanın sadece maliyetlerden kaynaklanmadığını, bunda azalan nitelikli arsaların da etkili olduğunu aktaran Bülbül, “Sadece dönüştürülecek arsalar kaldı” dedi. Sektörde sat- yap kültürünün hakim olduğunu aktaran Bülbül, “Böyle olunca bitirilemeyen projeler oluştu. Bu da satış sıkıntısı yaratıyor. Biz firma olarak hep projede bulunduk. Alıcılara görünür olduk. Her zaman satış ofisimizde bizzat kendimiz bulunduk” ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL HALİÇ VE SARIYER’DE PROJELERE BAŞLAYACAK

Türkiye pazarında 40 milyon dolarlık projelere imza attıklarını aktaran Devran Bülbül, “Efes Pilsen dışında Haliç’te bir arazi aldık. Ayrıca Sarıyer’de aldığımız arazi var. Bunu da 2-3 aylık zaman içinde göstereceğiz. Ayrıca Dubai ve başka ülkelerde de arazi yatırımları yaptık. Buralarda projeler üzerine çalışıyoruz. Hedefimiz 2 yılda sektördeki en büyük 3 oyuncu arasına girmek” diye konuştu.