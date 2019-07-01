Efesanport, büyük gemilere de hizmet verecek
Genel yük, dökme kuru yük ve proje yüklerinde kapasiteyi artırmayı hedefleyen Efesanport, aynı anda daha fazla sayıda ve daha büyük gemilere hizmet verebilmek amacıyla mevcut iskelesini uzatmayı planlıyor.
Efesan Grup bünyesinde, 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren Efesanport, kapasiteyi artırmayı planlıyor. Genel yük, dökme kuru yük ve proje yüklerinde kapasiteyi artırmak istediklerini söyleyen Efesanport Liman İşletme Müdürü İlker Tuncer, aynı anda daha fazla sayıda ve daha büyük gemilere hizmet verebilmek için mevcut iskeleyi de uzatmayı planladıklarını kaydetti.
İskele yatırımı ile halihazırda 800 metre olan yanaşma yeri uzunluğunu yaklaşık iki kat artırarak, bin 500 metreye çıkarmayı planladıklarını anlatan Tuncer, “Böylece daha büyük gemilere hizmet verebileceğiz” dedi.
Efesanport’un açık yük kategorisinde yıllık 3 milyon ton genel yük, dökme kuru yük, proje yükü ve 300 bin adet araç elleçleme kapasitesi bulunduğu bilgisini veren İlker Tuncer, aynı anda altı genel kargo veya dört Ro-Ro gemisine kadar hizmet verebildiklerini söyledi.
Tuncer, ayrıca 50 bin DWT’ye kadar olan gemilerin; barınma ve tahmil-tahliye hizmetleri amacıyla limana rahatlıkla yanaşabildiğini belirtti.
Limanda gümrüklü ve çok katlı kapalı araç parkının da bulunduğunu kaydeden İlker Tuncer, “2018 yılında otomotiv ithalatının yüzde 30’u limanımız üzerinden yapıldı. Mevcut 77 bin metrekarelik 4 bin 500 araç kapasiteli gümrüklü çok katlı kapalı araç parkına ek olarak, 130 bin metrekare büyüklüğünde gümrüklü çok katlı ikinci kapalı araç parkının tamamlanmasının ardından aynı anda 11 bin araç stoklama kapasitesine ulaşacağız. Bu yatırımla yılda 450 bin araca hizmet verebileceğiz” diye konuştu. Tuncer, bu yatırım ile birlikte aynı anda daha fazla müşteriye daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
“Pazara erişim açısından avantajlı konumdayız”
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1’inci Kısım’da yer alan Efesanport’un müşterilerine limancılık, depolama ve lojistik hizmetleri sunduğunu belirten İlker Tuncer, limanda büyük ölçekli sanayi ve ticari kuruluşlara hizmet verdiklerini söyledi.
Ana arterlere olan yakınlığı sayesinde ulaşım açısından avantajlı ve tercih edilen bir konumda olduklarını ifade eden Tuncer, “Liman, D-100 (E-5) Karayolu’na 1 kilometre, TEM Otoyolu’na 2 kilometre uzaklıkta konumlanmış durumda. Ayrıca ülke sanayisi ve ticaretinin kalbi konumundaki İstanbul’a 55 kilometre, Kocaeli’ye 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Efesanport, bu yönü ile pazara erişim ve lojistik imkanlar açısından avantaj sağlıyor” diye konuştu.
Müşterilerine 155 bin metrekarelik liman sahasında genel yük, kuru dökme yük, proje yükleri elleçleme ile birlikte otomobil tahmil/tahliye ve depolama hizmetleri de verdiklerini anlatan Tuncer, “Genel ve dökme yüklerde, özellikle demir çelik yükleri elleçlemelerinde uzmanlaştık. Limanda, farklı yükler ile liman yük elleçlemelerinde çeşitliliği sağlarken, temiz yük politikasıyla da bir diğer ihtisas alanı olan Ro-Ro yüklerinin kontaminasyona uğramadan elleçlemesini amaçlıyoruz” diye konuştu.
İlker Tuncer, öte yandan liman sahasında kullandıkları modern vinçler ile müşterilerine kesintisiz hizmet sunarken, doğanın korunması için de bulundukları bölgede emisyon oranını azaltan önlemler aldıklarını vurguladı.
Bu doğrultuda tahmil tahliye operasyonlarında kullanılmak üzere tamamı özmal olan ve elektrikle çalışan 6 adet elektrikli liman vinci yatırımı yaptıklarını söyleyen Tuncer, ayrıca liman sahasında vinçlerin kesintisiz çalışmalarını sağlamak amacıyla 2019 yılı başında trafo merkezi yatırımını tamamladıklarını bildirdi.
Efesanport’un ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 belgelerine sahip olduğunu, ‘yeşil liman’ olma yolunda da ilerlediklerini ifade eden Tuncer, “Liman, bu süreçte liman faaliyetlerini iyileştirmeye yönelik yatırımlar yapmaya ve yeşil liman süreci için geliştirme çalışmalarına devam ediyor” dedi.
“Yeşil Liman Sertifikası’nı yıl sonuna kadar almayı planlıyoruz”
Yeşil Liman-Eko Liman Projesi’ne de değinen İlker Tuncer, şöyle devam etti: “Söz konusu proje ile Türkiye’deki liman işletmelerinin, çevreye ve iş sağlığına olan duyarlılıklarının en üst düzeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, liman kalite yönetim sisteminin geliştirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Efesanport, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 belgelerini aldı. Böylece Yeşil Liman Projesi için başvuru sürecine başladı."
Entegre Yönetim Sistemi’nin ise liman çalışanlarının kalite, çevre, işçi sağlığı ve güvenliği politikası ve aynı zamanda operasyonel risk ve fırsatlar, izleme ve ölçme süreçleri ve operasyon standardizasyonu hakkında daha da bilinçlenmesini sağladığını ifade eden Tuncer, bu proje ile müşteri geri bildirimlerinin tüm süreçlerde değerlendirilmesi ve daha müşteri odaklı süreçler oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü (DTGM) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında 2014 yılında imzalanan protokol çerçevesinde başlanan ‘Yeşil Liman/Eko Liman’ projesinin, liman süreçlerini ve müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkileyeceğinin öngörüldüğünü aktaran Tuncer; bu projenin gönüllülük esasına dayandığını söyledi.
Tuncer, “Söz konusu proje ile hem TSE hem de bakanlık tarafından istenilen kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik prosedürlerin yerine getirilmesi isteniyor. Efesanport, bu konudaki çalışmalarını tamamlamak üzere. Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin denetimini başarılı bir şekilde tamamladık ve bu yıl sonuna kadar Yeşil Liman Sertifikası’nı almayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı. Efesanport’un sürdürülebilirlik ve yeşil liman sürecine gönüllü olarak katılmak ve Türkiye’nin yeni limancılık anlayışına dâhil olmak istediğini dile getiren Tuncer, “Bu standart ile limanlarında çevre, kalite, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında önemli gelişmeler kaydededeceğimizi düşünüyoruz” dedi.
Ayrıca daha etkin hizmet vermek amacıyla teknolojik gelişmelere de odaklandıklarını ve bu konuda yaptıkları yatırımlarla operasyonlarını sürdürdüklerini ileten İlker Tuncer, “Bilgi teknolojileri yatırımları ile teknolojiyi operasyon süreçlerine entegre ediyoruz. Tüm tahmil tahliye, depolama, lojistik ve kantar faaliyet bilgilerini Liman Otomasyon Programı sayesinde kayıt altında tutuyoruz. Bu yatırım ile Efesanport, müşterilerini düzenli olarak otomatik raporlarla bilgilendirirken, doğru bilgi akışıyla operasyonel şeffaflık sağlıyor” açıklamasını yaptı.