Effissimo Capital, JIP'e hisselerini satacak

Özel sermaye şirketi JIP, Toshiba'yı özelleştirmek için geçen ay hisse başına 4.620 yenlik bir teklif sunarak, yurt dışındaki aktivist hissedarlarla yıllarca sorun yaşamış olan elektronik devi Toshiba'yı yerli bir şirketin kontrolü altına sokacak bir girişimde bulundu.

Geçerliliği 20 Eylül'de sona erecek satın alma teklifinin başarılı olabilmesi için Toshiba hissedarlarının en az üçte ikisinin hisselerini satışa sunmaları gerekiyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, Singapur merkezli Effissimo'nun hisselerini satışa sunma kararını "Toshiba ve teklif sahibi de dahil olmak üzere ilgili taraflarla diyalog sonucunda" aldığını belirtti.

Toshiba buna cevaben yaptığı açıklamada "Hissedarlarımızı hisselerini satışa sunmaya davet ediyoruz" dedi.

Diğer büyük hissedarlar Elliott Management ve Farallon Capital Management, JIP'in şirketi devralmasını oy birliğiyle onaylayan Toshiba'nın yönetim kurulunda yöneticilerine sahip.

Daha önce Toshiba'nın en büyük ikinci hissedarı olan Singapur merkezli 3D Investment Partners fonu, martta yaptığı bir başvuruda hissesini %7.20'den %4.90'a düşürmüştü.