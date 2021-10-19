efonla Kitle Fonlama Platformu'na SPK'dan onay

11 Kasım 2020’de kurulan efonla Kitle Fonlama Platformu, 14 Ekim 2021’de, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından listeye alınarak paya dayalı kitle fonlama faaliyetlerine aracılık etmek için yetkilendirildi. Girişimcileri tamamen dijital bir süreç kapsamında bireysel ve kurumsal yatırımcılarla bir araya getiren efonla, girişimcilerin ihtiyaç duydukları yatırımı çok daha hızlı ve kolay biçimde bulabilmelerine yön veriyor. efonla Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Melek Demiray, “Girişimcilerin ve ekosistemin sıkıntılarını iyi analiz ettiğimiz için standart pazaryeri mantığında değil, onlara değer katan ve her aşamada girişimcinin yanında olan bir iş modeli oluşturduk” dedi.



efonla Kitle Fonlama Platformu’nun, Türkiye’de yasal düzenlemesi bulunan paya dayalı kitle fonlama alanında faaliyette bulunmak için SPK tarafından listeye alınarak yetkilendirildiğini ifade eden efonla Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Melek Demiray, kitle fonlama alanında Türkiye’deki en uzman isimlerden biri... Bu konuda hem akademik hem de profesyonel anlamda katma değer yaratan projelere imza atan, danışmanlık, seminer ve eğitimler veren Demiray; Türkiye’de kitle fonlama alanındaki en kapsamlı çalışmayı gerçekleştirerek, İTÜ’den en başarılı doktora tezi ödülünü aldı. Bu araştırma kapsamında TÜBİTAK desteğiyle Amerika’daki Minnesota Duluth Üniversitesi’nde bir yılı aşkın süre çalışmalarda bulunan Demiray’ın, bilimsel dergilerde çok sayıda uluslararası yayınları bulunuyor.

1 liraya bile yatırım yapabilme fırsatı

Farklı bir perspektifle yola çıkan efonla’nın daha bir yıl olmadan, kendi bünyesinde geliştirdiği yazılım ile SPK tarafından listeye alınarak büyük bir başarıya imza attığına dikkat çeken Demiray, bu süreci şöyle özetledi: “efonla, yenilikçi girişimlere herkesin pay karşılığında 1 liraya bile yatırım yapabilmesine fırsat sunuyor. Kolay ve pratik bir yatırım deneyimi sunmak üzere yola çıkan platform, kısa sürede paya dayalı kitle fonlamasına aracılık etmek için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdi ve 28 Mayıs 2021’de SPK’ye listeye alınma başvurusunda bulundu. efonla, e-Devlet doğrulamasını da içeren Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank entegrasyonları da dahil olmak üzere kitle fonlama faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan bir yazılıma imza attı. Ardından 14 Ekim 2021’de ise SPK tarafından listeye alınarak paya dayalı kitle fonlama faaliyetlerine aracılık etmek için yetkilendirildi. Yatırımcılara sunulan paylar, MKK üzerinden dijital ortamda kaydediliyor ve her an e-Devlet şifresiyle yatırımcılar tarafından görüntülenebiliyor.”

Süreç nasıl ilerliyor?

Teknoloji veya üretim alanında faaliyette bulunan girişimler efonla’ya üye olarak başvuruda bulunuyor. Girişim projeleri, efonla ve alanında uzman bağımsız yatırım komitesi tarafından değerlendirilerek onaylanıyor. Hedeflenen fona ulaşmak isteyen girişimcilerin kampanyaları en fazla 60 gün boyunca efonla’da yayımlanıyor. “Kitlelerin desteğini alarak hedef fona ulaşan girişimler başarılı oluyor” diyen Dr. Melek Demiray, “Hedef fona ulaşılamaması durumunda ise toplanan fonlar hiçbir kesinti olmadan yatırımcılara iade ediliyor. efonla ile dileyen herkes, yenilikçi şirketlere pay karşılığında yatırım yapabilir ve girişimi için kitlelerin desteğini alarak fon toplayabilir. Bu sistem, girişimcilere finansman elde etmenin dışında farklı avantajlar da sunuyor. efonla aracılığıyla girişimciler ve girişim projeleri iş modellerinin tanıtımı ve pazarlamasını da gerçekleştiriyor. Girişimlere pazar araştırması, pazar onayı, potansiyel müşterilere ulaşma, geri bildirim alma, etkin network ağı gibi konularda da fayda sağlayarak girişimlerin başarıya ulaşmasında etkin rol oynuyor” açıklamasında bulundu.

Her aşamasında girişimcilere destek

Güvenilir bir finansman sistemi sunduklarını belirten Demiray, “Girişimcilerin ve ekosistemin sıkıntılarını iyi analiz ettiğimiz için standart pazaryeri mantığında değil, onlara değer katan ve her aşamada girişimcinin yanında olan bir iş modeli oluşturduk. Güçlü iş birliklerimizle girişimcinin yolunu açan, başarılı olmalarını destekleyen bir yaklaşımı benimsedik. Çünkü yenilikçi girişimlerin başarılı olmasının, girişimcilik ekosistemine ve yatırımcılara kazanç sağlayarak ülke ekonomisine de katkıda bulunacağının bilincindeyiz. efonla, sürdürülebilir yenilikçiliğe ve girişimciliğe yön vererek kitle ekonomisinde önemli bir konuma sahip olmayı hedefliyor” dedi.