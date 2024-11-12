Efor Çay’dan üçüncü çeyrekte 219.523.373 TL kâr

Efor Çay, 2024 yılının ilk dokuz ayında 219.523.373 TL net kâr açıklayarak sektördeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şirketin finansal performansına dair Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, toplam aktif varlıklarının 6.967.847.004 TL’ye ulaştığı, özkaynakların ise 3.585.771.144 TL seviyesinde olduğu belirtildi. Şirketin net işletme sermayesi de 1.208.006.766 TL olarak kaydedildi.

Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, şirketin 2024 yılı performansını değerlendirerek, üçüncü çeyrekte de çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Akkuş, “Efor Çay olarak, attığımız stratejik adımlar ve etkin maliyet yönetimimiz ile finansal ve operasyonel alanda istikrarlı bir büyüme kaydediyoruz. Elde ettiğimiz 219,5 milyon TL’lik net kâr, bu istikrarın bir yansımasıdır. Önümüzdeki dönemde de elde ettiğimiz başarıyı sürdürerek ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.