Efor Çay'ın Tokat Erbaa Çay ve Kahve Paketleme Tesisi FSSC 22000 kalite belgesi aldı

Toplam 30 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 25 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip Tokat Erbaa Tesisi; dökme çay, bitki ve meyve çayları ile poşet çay üretimlerinin yanı sıra Türk kahvesi, filtre kahve, çekirdek kahve ve kapsül kahve üretimleriyle geniş bir üretim altyapısına sahip bulunuyor. Güçlü operasyonel kapasitesiyle günlük 160 ton, yıllık ise 55 bin ton üretim kapasitesine ulaşan tesis hem yurt içi hem de uluslararası pazarlara yönelik üretim gerçekleştiriyor.

Uluslararası standartlarda üretim altyapısı

225 kişilik ekibiyle faaliyetlerini sürdüren tesiste modern üretim teknolojileri ve yüksek kapasiteli paketleme hatları kullanılırken, alınan FSSC 22000 Belgesi ile birlikte üretim süreçlerinin uluslararası kalite ve gıda güvenliği standartlarına uygunluğu da belgelendi.

FSSC 22000 Belgesi, Efor Çay’ın üretim kalitesini uluslararası gıda güvenliği standartlarıyla belgelendirirken, ihracat pazarlarında da önemli bir güven unsuru oluşturuyor. Yurt dışı alıcılar, zincir perakende yapıları ve global iş ortakları açısından güçlü bir referans niteliği taşıyan belge, Efor Çay’ın yeni pazarlara erişim ve ihracat satışlarını artırma hedeflerini destekliyor.

“Üretim gücümüzü uluslararası standartlarla destekleyen her adımı stratejik bir yatırım olarak görüyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, üretim altyapısı ve kalite standartlarının Efor Çay’ın büyüme yaklaşımının temel unsurları arasında yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Üretim gücümüzü uluslararası standartlarla destekleyen her adımı stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Tokat Erbaa Çay ve Kahve Paketleme Tesisimiz ile FSSC 22000 Belgesi almamız; kalite, gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim anlayışımızın önemli bir göstergesi niteliği taşıyor. Çay ve kahve kategorilerindeki üretim kabiliyetimizi sürekli geliştirirken, modern teknoloji altyapımız ve güçlü operasyon yapımızla hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmayı sürdürüyoruz. FSSC 22000 Belgesi, yurt dışı pazarlarda güven veren üretici kimliğimizi daha da güçlendirirken, ihracat satışlarımızı destekleyen ve yeni pazarlara erişim kabiliyetimizi artıran önemli bir referans olacak. Türkiye’nin üretim gücünü temsil eden bir yapı olarak, tüketicilerimize güven odaklı ve yüksek standartlı ürünler sunmaya devam edeceğiz.”

Uluslararası geçerliliğe sahip FSSC 22000 Belgesi; üretim süreçlerinde hijyen, izlenebilirlik, risk yönetimi ve gıda güvenliği kriterlerinin standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü ortaya koyarken, Efor Çay’ın kalite odaklı üretim yaklaşımını destekleyen önemli adımlar arasında yer alıyor.