Efor Holding Ofçay’ı satın aldı: çayda üçüncü büyük oldu

Efor Holding, Ofçay’ı bünyesine katarak Türkiye çay sektöründe üretim hacmi açısından üçüncü sıraya yükseldi.

Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, bu adımın yalnızca bir satın alma değil, yerli üretimle küresel vizyonu buluşturan stratejik bir birleşme olduğunu vurguladı. Akkuş, “Çay bizim için sadece bir içecek değil, kültürel bir değer. Ofçay’la birlikte Türk çayını global pazarda hak ettiği yere taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Dağıtım ağı 10 kat büyüdü, üretim kapasitesi ikiye katlandı

Efor Holding Gıda ve İçecek Grup Başkanı Ediz Kaboğlu, birleşme sonrası dağıtım kanalının 10 kat genişlediğini, üretim alanının ise yüzde 85 büyüdüğünü belirtti. Kaboğlu ayrıca, 2024 yılında gerçekleşen halka arz süreciyle 1,3 milyar TL yatırımcı güveni sağlandığını ifade etti.

Trabzon, Rize ve Artvin’deki yaş çay tesislerinde toplam 139 bin tonluk yaş çay işleme kapasitesine sahip olduklarını belirten Kaboğlu, Arapgir’deki 9,95 MW’lık GES yatırımı ile üretim süreçlerini sürdürülebilirlik ilkesiyle entegre ettiklerini söyledi.

2024 yılı itibarıyla Efor Çay 18 bin 427 ton, Ofçay ise 12 bin 427 ton satış gerçekleştirdi. Tonaj bazında düşüşe rağmen, yüksek katma değerli ürünlere geçiş stratejisi doğrultusunda ciro performansının artacağı vurgulandı.

Finansal büyüklük 500 milyon doları aştı

Efor Holding Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Selin Uras, birleşmenin yalnızca operasyonel değil aynı zamanda finansal mimari açısından da stratejik kazançlar sunduğunu belirtti. Uras, “Net satışlarımız 300 milyon USD’yi, toplam varlıklarımız ise 500 milyon USD’yi aştı. Efor Çay’ın piyasa değeri bugün itibarıyla 1,3 milyar USD’ye ulaştı” dedi.