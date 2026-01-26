Efor Yatırım 7 maden sahası için arama ruhsatı aldı

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş., 26 Ocak tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden maden arama ruhsat başvurularına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Şirket tarafından yapılan duyuruda, bağlı ortaklık Efor Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin madencilik alanındaki stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda yeni bir adım attığı bildirildi. Bu kapsamda Gümüşhane'nin Şiran, Adıyaman'ın Gölbaşı, Sivas'ın Zara, Siirt'in Eruh ve Diyarbakır'ın Ergani ilçeleri sınırları içerisinde yer alan toplam 7 adet IV. Grup maden sahası için ruhsat müracaatında bulunuldu.

İlgili idare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu sahaların ilk müracaat yöntemiyle ruhsatlandırılmaya uygun bulunduğu ve değerlendirme sahası olarak rezerv edildiği belirtildi.

Açıklamada, ruhsat başvurularının yerli doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması, madencilik faaliyetlerinde sektörel çeşitliliğin artırılması ve şirket portföyüne potansiyeli yüksek maden varlıklarının dahil edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.