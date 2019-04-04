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Efsane bankacı, restorana yatırım yaptı

Merrill Lynch'i Türkiye'ye getiren, bir dönem bankanın küresel anlamda efsane yöneticilerinden biri olan Türk girişimci, yatırım portföyüne restoran ve gıda zincirini de ekledi. (Kerim Ülker)

Efsane bankacı, restorana yatırım yaptı
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