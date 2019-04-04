Efsane bankacı, restorana yatırım yaptı
Merrill Lynch'i Türkiye'ye getiren, bir dönem bankanın küresel anlamda efsane yöneticilerinden biri olan Türk girişimci, yatırım portföyüne restoran ve gıda zincirini de ekledi. (Kerim Ülker)
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