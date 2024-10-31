'Efsane Cuma'ya sayılı günler kala: İşletmeler ciro, müşteriler büyük indirim bekliyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kasım ayında markaların büyük indirimlere gitmesi bekleniyor. Dünyada 'Kara Cuma', Türkiye'de 'Efsane Cuma' gününü de içeren kasım ayında alışveriş sitelerinin cirolarının büyük oranda artması bekleniyor.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, kasım ayının iş ortaklarının en çok ciro yaptığı, müşterilerin ise en avantajlı fiyatlarla alışveriş yaptığı dönem olduğunu kaydetti.

Özgün, "Bu yıl sipariş edilen ürün sayısının 45 milyona çıkmasını ve indirimli alışverişlerle hane ekonomilerine 8 milyar TL tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Hepsiburada yöneticisi, şöyle devam etti: "Bu kasımda tüketiciler, satın aldıkları ürünü, farklı bir platformda daha uygun bulduğu takdirde aradaki farkı iade edeceğiz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı misyon edinmiş bir şirket olarak ‘Başka yerde arama, en iyi fiyat garantisi burada’ diyoruz."