Ege Endüstri’den İzmir’e 50 milyon dolarlık yatırım

Nihat DELİBAŞI

Ticari araçlar için ön ve arka dingil, ilave dingil, treyler dingili, süspansiyon sistemleri ve bunlara ait parçaları tasarlayıp üreten Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.’nin İzmir’deki yeni yatırım için 2 yıldır devam eden 50 dönüm ve üzeri arazi arayışı mutlu sonla noktalandı. Kemalpaşa başta olmak üzere kent merkezine yakın organize sanayi bölgelerinde yer arayışının uzaması karşısında İzmir dışı alternatifleri gündeme alan firma, aradığı yeri Ege Serbest Bölgesi’nde buldu. Genişleme sahasında 60 dönüm arazi kiralayacak olan Ege Endüstri’nin yeni fabrikası 50 milyon dolara mal olacak. Firma, 3 yılda tamamlanacak fabrikada kamyon ve TIR’lar için üreteceği aksların tamamını ihraç edecek. Yeni yatırım duyurusunu KAP’ta paylaşan Ege Endüstri’nin, ESBAŞ’tan kiralayacağı 60 bin metrekare arazide kuracağı fabrika 35 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. KAP duyurusunda 3 yılda tamamlanması planlanan yatırımla ilgili diğer detayların önümüzdeki günlerde ilan edileceği bilgisi yer aldı.

46 patenti bulunuyor

Halen Pınarbaşı ve Ege Serbest Bölgesi’ndeki tesislerinde üretime devam eden Ege Endüstri, Amerika, Avrupa, Asya ve Türkiye’de Daimler, Man, Scania, Isuzu, Ford gibi ana sanayi firmalarının tedarikçisi olarak dikkat çekiyor. ABD, Almanya, Fransa, İsveç, İngiltere, İskoçya, İtalya, Finlandiya, Brezilya ve Avustralya’ya yapılan ihracatın yanı sıra 2018 verilerine göre Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 409’uncu sırada yer alan Ege Endüstri, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) açıkladığı “100 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde de 38’inci sırada yer almıştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından açıklanan “2018 Yılında Otomotiv Endüstrisinin En Çok İhracat Yapan 50 Sanayi Kuruluşu” arasında ise 48’inci sırada yer bulan Ege Endüstri’nin sahip olduğu Ar- Ge merkezinde devam eden başarılı Ar-Ge projeleri sonucunda tescillenmiş ve süreci devam eden, ABD ve Hindistan gibi ülkelerde de kullanılan toplam 46 adet tescilli patenti bulunuyor.