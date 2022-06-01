Ege Gübre, üretime ara veriyor

Ege Gübre, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile gübre üretimine belirsiz bir süre ara verme kararı aldığını duyurdu.

Ege Gübre’den konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“Dünya piyasalarındaki gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş sebebiyle, iç piyasada bütçe tahminlerimizin de ötesinde beklenmeyen bir talep daralması yaşanmaktadır.

Şirketimiz, sonbahar / kış dönemi için üretmeyi planladığı kompoze gübreyi en uygun fiyatlarla çiftçimize sunma gayretinde olup, global piyasalardaki gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarındaki bu belirsizlik ortamı içinde hammadde temini ve gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar vermiştir.”