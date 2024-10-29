Ege Otomotiv Derneği 30. yaşına Cumhuriyet kutlamalarıyla girdi

Ege Otomotiv Derneği, bugün, kuruluşunun 30. yaşını kutluyor. 29 Ekim gibi özel ve kıymetli bir tarihe denk gelen bu kutlamada Dernek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte çifte sevinç yaşıyor.

Otomotiv sektöründeki değişim büyük fırsatlar sunuyor

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Dernek Başkanı Mehmet Torun, “Dünya Dönüşüyor. otomotiv sektörü de büyük bir dönüşüm sürecinde. Elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve yapay zeka artık sektörümüzün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu değişim sadece bir zorluk değil, aynı zamanda büyük fırsatlar sunuyor. Dernek olarak bizim görevimiz bu fırsatları görüp sektörü ileriye taşımak. Her büyük şeyin bir sondan doğduğunu biliyoruz. Tıpkı Cumhuriyet’in doğuşu gibi, bugünkü dönüşüm süreci de bizler için bir fırsat yaratıyor. Bu fırsatı görmek ve değerlendirmek, bizim görevimizdir” dedi.

Cumhuriyetin kurucu değerlerine sonuna kadar bağlıyız

Cumhuriyet’in, bağımsız bir ülke ve özgür bir toplum olma iradesini kazandırdığını söyleyen Torun, “Bu mirasın, Atatürk’ün bizlere bıraktığı en değerli hediye olduğunu ve onu daha da ileri taşımanın hepimizin görevi" dedi ve ekledi:, “101. yılını coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimiz için, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı bizlere bahşeden şehitlerimizi, gazilerimizi ve Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun! Cumhuriyetin kurucu değerlerine bağlılığımız, geleceğe olan inancımızın temelini oluşturuyor ve bizler bu sorumluluğu gururla üstleniyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!” dedi.