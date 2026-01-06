Ege Yapı, JCR Eurasia’dan A+ kredi notunu korumayı sürdürdü

Gayrimenkul sektörünün köklü markalarından Ege Yapı, JCR Eurasia tarafından açıklanan 2025 yılı kredi derecelendirme raporunda A+ (tr) notunu koruyarak güçlü mali yapısını ve sürdürülebilir büyüme performansını bir kez daha ortaya koydu. Şirketin istikrarlı nakit akışı, gelir çeşitliliği ve dengeli finansal yönetimi, notun korunmasında etkili olan temel unsurlar arasında yer aldı.

JCR Eurasia raporunda, Ege Yapı’nın güçlü finansal pozisyonu; sürdürülebilir gelir üretim kabiliyeti, devam eden projelerden sağlanan öngörülebilir nakit akışı ve etkin mali yönetim anlayışıyla birlikte değerlendirildi. Raporda ayrıca, şirketin gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra arsa geliştirme modeliyle de gelir çeşitliliğini artırmasının, finansal dayanıklılığı desteklediği vurgulandı. Ön satışlardan elde edilen avansların devam eden projeler için sağladığı finansman katkısı ile güçlü nakit yönetimi, kredi notunun korunmasında önemli rol oynadı.

“Sürdürülebilir büyüme önceliğimiz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, sektörün son yıllarda zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek bu dönemde finansal disiplinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Kabadayı, “Gayrimenkul sektöründe dalgalı bir dönemden geçmemize rağmen kredi notumuzu yatırım yapılabilir seviyede koruyor olmamız, doğru stratejilerle ilerlediğimizin en somut göstergelerinden biri. Finansal yapımızı güçlü tutarken projelerimizi de uzun vadeli bir bakış açısıyla geliştiriyoruz” dedi.

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kabadayı, 2026 yılı itibarıyla ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin sektöre daha net yansıyacağını belirterek şunları söyledi:

“Enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüş eğilimiyle birlikte gayrimenkul sektörünün yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Ege Yapı olarak bu döneme güçlü bilanço yapımız, devam eden ve planlama aşamasındaki projelerimiz ile hazırız. Hedefimiz, sürdürülebilir büyüme anlayışımızı koruyarak yatırımcılarımıza ve müşterilerimize uzun vadeli değer sunmak.”

Bu sene kuruluşunun 20’nci yılını kutlayan Ege Yapı, önümüzdeki dönemde de finansal sağlamlık, kurumsal yönetim anlayışı ve sürdürülebilir büyüme odağıyla yoluna devam etmeyi hedefliyor.