Ege Yapı ve White Bridge Global'den stratejik işbirliği

Ege Yapı ve White Bridge Global'in Asya ve Afrika'daki stratejik işbirliğine yönelik ilk adımı atan White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı Gentry Beach ve Başkan Yardımcısı Ali Demirhan liderliğindeki heyet, yatırım planlarının ilk durağı olarak Pakistan'a ziyaret düzenledi.

Pakistan Başbakanı Shahbaz Sharif, ilgili bakanlar ve iş insanlarıyla bir araya gelerek gayrimenkul sektöründe yeni projeler geliştirilmesine yönelik görüşmeler yapan heyet, gayrimenkul sektöründeki projelerini Ege Yapı ile hayata geçirecek.

İslamabad ve Karaçi'ye milyar dolarlık yatırımlar

Yeni işbirliğine yönelik değerlendirmede bulunan White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı Gentry Beach, Pakistan gayrimenkul pazarının güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, Pakistan'da küresel standartlarda projeler geliştirmeye ve bu projelere yatırım yapmaya hazır olduklarını aktardı; İslamabad ile Karaçi'deki yatırımların milyarlarca dolara ulaşabileceğini kaydetti.

White Bridge Global Başkan Yardımcısı Ali Demirhan ise şirketin Asya ve Afrika'daki yatırımlarında önemli bir rol oynadığını belirterek, özellikle Körfez ülkelerinden yabancı sermaye çekilmesi konusunda çalışmalar yürüttüğünü aktardı.