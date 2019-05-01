Egehan, çevreci yaklaşıyor

01 Mayıs 2019

Rendering sektöründe faaliyet gösteren Egehan, tavuk kesimhanelerindeki bacak, kanat gibi çeşitli atıkları geri dönüşüm sistemiyle tekrar ekonomiye kazandırıyor. Egehan Yem’in Sahibi Umut Polat, tavuk atıklarından hayvansal protein ürettiklerini belirterek “Ürettiğimiz ürünler, kedi köpek mamalarında, balık yeminde, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yemlerinde kullanılıyor. Halihazırda ağırlık verdiğimiz alanlar kedi, köpek mamaları. Ayrıca balık yemi üreten firmalara da ürün gönderiyoruz” dedi.

Üretimin her aşamasında çevreye duyarlı bir yaklaşımı benimsediklerini vurgulayan Polat, sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların bu konuda hassasiyet göstermesinin önemine dikkat çekti.

Polat, “Üretim sırasında koku çıkmaması, çevreye zarar vermemesi lazım. Uyguladığımız üretim prosesinde bu konulara öncelik veriyoruz. Aldığımız tedbirler ve yaptığımız yatırımlarla çevreye azami hassasiyet gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

“Rendering sektörüne 2011 yılında girdik”

Egehan olarak 2001 yılında hizmet sektöründe faaliyet göstermeye başladıklarını kaydeden Umut Polat, 2011’de rendering sektörüne yönelerek hayvan yemi üretimi ile çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Osmaniye’nin Bahçe İlçesi’nde atıl durumdaki bir fabrikayı satın aldıklarını anlatan Polat, “Tesisin aylık 40-50 ton civarında atık işleme kapasitesi vardı. Yaptığımız yatırımlarla bunu yaklaşık 2 bin tona yükselttik. Geçen yıl nihai ürün olarak 750 tonluk üretim hedefine ulaştık. Bu yıl bunu daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir dönümden fazlası kapalı olmak üzere yaklaşık 5 dönüm araziye kurulu tesislerinde 33 kişiyi istihdam ettiklerini bildiren Umut Polat, “Tesiste kemik de işleyebilecek donanıma sahibiz. Büyükbaş hayvanların kemiklerini alıp bunlardan kemik unu elde edebiliriz. Kemik unu ve tavuk unu olmak üzere iki segmentte çalışacak üretim altyapımız var. Kemik unu da aynı şekilde, hayvansal protein olarak piyasaya sunuluyor. Bir tür geri dönüşüm faaliyeti ile hayvansal atıkları ekonomiye kazandırıyoruz” açıklamasını yaptı.