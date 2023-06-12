Egepen Deceuninck, ilk profesyonel teknik servis çözümü hizmeti Asisst’i hayata geçirdi

Egepen Deceuninck, Türkiye’nin ilk profesyonel teknik servis çözümü Asisst’i hayata geçirdi. Müşterilerin sorunlarını hızlı ve pratik bir şekilde çözmek, onları en doğru biçimde yönlendirmek için tasarlanan Egepen Deceuninck Assist, profesyonel ekip ve geniş servis ağı ile üst düzey bir hizmet standardı sunuyor. Türkiye’nin dört bir yanından 150’ye yakın bayi ile hizmet veren uygulamayla, PVC pencere ve kapı markası ne olursa olsun, tüm kullanıcılara pencere değişimi ve teknik servis hizmet konularında destek sağlanıyor, evin özelliklere ve ihtiyaca uygun öneriler paylaşılıyor.

Pencere ve kapı tamirlerinde hızlı çözüm

Assist; PVC pencere ve kapılardaki kanat ayarsızlıkları, çift açılım arızası, ısı kaybı, su ve rüzgar sızdırması ve benzeri şikayetlerde uzman kadrosuyla devreye girerek soruna hızlıca yanıt veriyor. Pencelerin değişmesi gereken durumlarda ise Assist profesyonel ekibi, kullanıcılar için en uygun seriyi belirliyor ve sorunları en hızlı şekilde çözüyor. Aynı sorunun tekrar yaşanmaması için öneriler paylaşılıyor. Egepen Deceuninck, bu projeyle birlikte pencere ve kapılarını tamir ve bakım yaptırmak isteyen kullanıcılara, garanti süresi dolmuş dahi olsa çözüm sunuyor.

Türkiye genelindeki yaygın bayi ağı ile Assist hizmeti sağlayan Egepen Deceuninck, hizmeti veren tüm Assist teknik bayi servislerindeki profesyonel ekiplere özel eğitimler düzenliyor. Eğitimlerde; teknik eğitim, satış sonrası hizmet ve müşteri ilişkileri, gelen şikayetler, asisst şikayetlerinin aşamaları ve çözüm önerileri paylaşılıyor.