Egesa Enerji ABD'ye güneş santrali kuracak

Hüseyin GÖKÇE

Türkiye’de güneş enerjisi projeleri geliştiren Egesa Enerji, ABD, bazı Balkan ülkeleri ve Ukrayna’da da projeler üstleniyor. Egesa Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Taymur, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada Türkiye’de enerji sektörüne lisanssız güneş enerjisi projeleriyle adım attıklarını, bugüne kadar 500 MW büyüklüğünde santral kurduklarını kaydetti. YEKA ihalelerinde ise 100 MW büyüklüğe ulaştıklarını belirten Taymur, yeni projelerle birlikte 250 MW’a ulaşacaklarını aktardı.

ABD’de şirket kurdular

Taymur, sektördeki tecrübelerini, yenilenebilir enerji alanında dünya çapında projeler geliştirmek amacıyla kullanmaya başladıklarını söyledi. Yakın dönemde Balkanlarda ve Ukrayna’da yeni projeler aldıklarını dile getiren Eyüp Taymur, ABD coğrafyasında projeler yürütmek üzere ise 2018 yılında Temo Power isimli bir şirket kurduklarını kaydetti. Taymur’un verdiği bilgiye göre Egesa Enerji, ABD pazarında yürüttüğü çalışmaların ardından, bu ülkedeki projeler için Temo Power adıyla bir şirket kurdu. Maryland, New York ve Georgia eyaletlerinde geliştirdiği projeler 100 MW’a ulaştı.

Malzemeler Türkiye’den

Hayata geçirdikleri 13 MW’lık son projenin malzemelerinin önemli bir kısmını Türkiye’den temin ettiklerini ifade eden Eyüp Taymur, “ABD ve diğer coğrafyalarda geliştirdiğimiz projelerle birlikte Türkiye’de üstlendiğimiz projelerde kullanılacak malzemelerin ülkemizden temin edilen kısmının artırılmasına yönelik yapılandırmamızı tamamlıyoruz. Böylece ülkemizin hem hizmet hem de katma değerli ürün ihracatının artırılmasına katkı sağlamayı öngörüyoruz" diye konuştu.