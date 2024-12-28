Egeyapı Avrupa GYO halka arzının detayları belli oldu! İşte talep toplama tarihi...

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Egeyapı Avrupa GYO), halka arz sürecine ilişkin detayları duyurdu. 6-7-8 Ocak tarihlerinde üç gün boyunca talep toplanacak olan halka arz, yatırımcıların yoğun ilgisini bekliyor.

Egeyapı Avrupa GYO halka arz detayları

Halka arz kapsamında, şirketin mevcut 157,8 milyon TL olan sermayesi 200 milyon TL’ye yükseltilecek. Sermaye artırımı sonucu oluşan 42,2 milyon TL nominal değerli paylar ile mevcut ortaklardan Hasan İnanç Kabadayı’ya ait 19 milyon TL nominal değerli B grubu payların satışı yapılacak. Böylece toplamda 61,2 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilmiş olacak.

Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. İşlemler, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde gerçekleşecek.

Egeyapı Avrupa GYO yatırımları ve şirket profili

2015 yılında kurulan Egeyapı Avrupa GYO, konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumları gibi çeşitli projelerde müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, sektördeki güçlü altyapısı ve projeleriyle dikkat çekiyor.