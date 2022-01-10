EGGER 60 yaşına giriyor

Geçtiğimiz 60 yıla baktığımızda büyüme, ürün ve hizmetlerin sürekli geliştirilmesi, şirketin uluslararası bir niteliğe kavuşması ve yeni pazarların açılması gibi manzaralar karşımıza çıkıyor. Tüm bu yeniliklerle birlikte EGGER'de hiç değişmeyen şeyler de var. "Eşsiz ahşap malzemesine olan tutkumuz bizi her gün yeniden motive ediyor. Açık ve net değerlere sahip bir aile şirketi olarak faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız için güvenilir bir iş ortağı olmak istiyoruz. Serüvenimize Tirol'de başladık ve kendimize uluslararası düzlemde bir yer edinmeyi başardık" diyor Michael Egger.

Gelişimimiz, gösterdiğimiz performansa bağlıdır

Fritz Egger Sr., "Ahşap çöpe atılamayacak kadar değerlidir" mottosuyla şirketimizin temellerini attı. Ardından trendlere yön verici nitelikte bir kararla, yeni bir yola girmek üzere kereste fabrikasını kapattı. Çünkü ahşap artıklarını değerli ürünlere dönüştürmek istiyordu. 18 Aralık 1961'de, ilk EGGER yonga levha tesisi St. Johann, Tirol'de (AT) faaliyete geçti. 60 yıl sonra, EGGER Grubu'nun 10 ülkede 20 tesisi, 24 uluslararası satış ofisi ve 10.000'den fazla çalışanı var. Ürün yelpazemizde uyumlu dekorlarla ahşap bazlı malzemelerden oluşan kapsamlı bir ürün portföyünün yanı sıra mobilya ve iç tasarım, yapısal ahşap konstrüksiyon ve ahşap bazlı zeminler için üretilmiş malzemeler yer alır. Kurucumuzun değerleri ve vizyonları, bugüne kadar şirketimizin ticari faaliyetlerinin temelini oluşturmuştur. "Kararlarımızı dikkatli bir şekilde veriyoruz. Sürdürülebilir ve bağımsız bir şekilde çalışarak kazandıklarımızla yatırım yapıyoruz. Ayrıca el sıkışmanın önemine inanıyoruz." diyor Fritz Egger. Bu ileriye dönük ve ayakları yere basan yaklaşımla, büyümemiz gelecekte de devam edecek.

Yeni kurumsal videomuz EGGER'in hikayesini anlatıyor

Yıldönümü vesilesiyle ahşap bazlı malzeme üreticisi olan şirketimiz 13 dakikalık yeni bir kurumsal videoyu sizlerle paylaşıyor. Video, EGGER Grubu'nun çok yönlü hikayesini anlatmanın yanı sıra geçmişe, bugüne ve geleceğe bir bakış sunuyor. Videonun odak noktasındaysa çalışanların bakış açıları yer alıyor. Şirket sahipleri ve Grup Yönetiminin yanı sıra çalışanlar da şirketi tanıtıyor ve EGGER'i onlar için özel kılan şeyleri anlatıyor. EGGER'i bir de St. Johann'daki ilk tesis müdürü Manfred Dittrich'ten, makine mühendisliği çırağı Alexander Dorfer'den, Rus kalite müdürü Anastasiya Cherkasova'dan ve Polonyalı satış çalışanı Roman Klejzerowicz'den dinleyin. Farklı bölge ve tesislerdeki çalışanlar bu videoda düşüncelerini sizinle paylaşıyorlar. Onları birleştiren şey ise Grup bünyesindeki ortak değerler ve bir malzeme olarak ahşaba duydukları tutku. Videoda, başlangıçtan beri EGGER Grubu'nun karakterini şekillendiren temalar ele alınıyor. Bu temalar arasında uluslararası büyüme, ürün ve hizmetlerin müşteri odaklı oluşu, sorumlu ve şeffaf yönetim, sürekli yenilik ve gelişim, çalışanlar için çeşitli geliştirme fırsatları ve iyi ortaklıkların değeri yer alıyor.

Birleştirici tutku

Son yıllarda Orta, Batı ve Doğu Avrupa'nın yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika'daki tesislerle gelen güçlü büyüme, yüksek derecede bir çeşitliliği de beraberinde getiriyor. Sonuç olarak çeşitli tesislerimizde 77 farklı ulustan çalışanlar bulunuyor. Onları bir araya getiren şey ise müşteriler için yenilikçi çözümler sağlama ve bunları sürekli olarak geliştirme azmi. EGGER Grubu, bu olağanüstü bağlılık ve gelecek nesillere yönelik kurumsal sorumluluk ile birlikte önümüzdeki 60 yılda da başarı yolunda yürümeye devam edecektir.

EGGER hakkında

1961'de kurulan aile şirketi bugün yaklaşık 10.400 kişiye istihdam sağlıyor. Dünya genelindeki 20 tesisinde geniş bir ürün yelpazesiyle ahşap bazlı malzemeler (yonga levhalar, OSB ve MDF levhalar) ve aynı zamanda kereste üretiyor. 2020-2021 mali yılında 3,08 milyar Euro ciro elde eden şirket, Kendin Yap (DIY) pazarında olduğu kadar perakende mobilya sanayisi, ahşap ve parke sektöründe de dünya genelinde müşterilere sahiptir. EGGER ürünleri; mutfaklar, banyolar, yatak odaları, ofisler, oteller ve mağazalar gibi pek çok kamu ve özel yaşam alanında kullanılıyor. EGGER; mobilya ve iç tasarım, ahşap konstrüksiyon ve ahşap bazlı parke sektörleri için gerekli olan tüm ürünleri bünyesinde barındırmaktadır.

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