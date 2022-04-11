EGGER Dekor’a ‘İhracatın Yıldızları’ ödülü

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) düzenlediği Türkiye’nin önde gelen firmalarının yer aldığı etkinlik, ihracatın yıldızlarını bir araya getirdi. “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” bu sene 21 Mart 2022 tarihinde Raffles Otel’de gerçekleştirildi.

Kimya ihracatı sektöründe 34 kategoride ilk 5’e giren 170 firma ödül almaya hak kazandı. Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve ihracatın yıldızı seçilen firma temsilcileri katıldı.

2021 yılında Türkiye’de gerçekleştirilmiş olan 25,4 milyar dolarlık hacme sahip kimya ihracatında EGGER Dekor A.Ş kendi alanında ilk 3’de yer aldı ve gecenin yıldız ödülünü almaya hak kazandı.

Sahip olduğu uluslararası bakış açısı ve vizyonuyla sektöre yön veren firmalar arasında baş sıralarda yer alan EGGER Dekor, başarısını şu şekilde açıkladı: “İnovasyona verdiğimiz önem ile bunun gerekliliği olan Ar-Ge ve Ür-Ge konusunda çok hassas davranarak gerekli olan tüm yatırımları yapıyoruz.”

İhracattaki başarılarını, sahip oldukları kalite algısının yanı sıra pazarlama faaliyetleriyle de birçok ülkede aktif çalışmalar yaprak varlıklarını hissettirdiklerini, böylece güçlü pazar paylarına sahip olduklarını belirtti.

EGGER Dekor, geride bıraktığı 25 yıl için benimsedikleri yenilikçi, inovatif, sürdürülebilir ve kalite algısını her geçen gün geliştirmeye devam ederek, iş ortaklarına da bu anlamda destek vermeye devam edeceklerini belirtti.