EGİAD’dan Japon şirketleriyle dijital dönüşüm ve yapay zekâ iş birliği

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), dijital dönüşüm ve yapay zekâ alanında Japon şirketleriyle iş birliği başlattı. “Japon Şirketlerinden Dijitalleşme ve Yapay Zekâ Uygulamaları” başlıklı seminer, EGİAD merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Mitsubishi Electric Türkiye Başkan Yardımcısı Jun Horibe, Mitsubishi Electric Türkiye FA Center Birim Müdürü Önder Şenol ve Gakken Turkey İnovatif Eğitim A.Ş. COO’su Daisuke Mohara konuşmacı olarak katıldı.

“Dijitalleşmeye uyum sağlayamayan şirketler pazar kaybeder”

Açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, dijital dönüşümün günümüz iş dünyası için stratejik önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Dijital dönüşüme yatırım yapan şirketlerin kârlılık oranı ortalama yüzde 26 daha yüksek. Yapay zekâyı süreçlerine entegre eden işletmelerin karar alma hızları yüzde 40 artıyor. Bu veriler açıkça gösteriyor ki dijitalleşmeye uyum sağlayamayan şirketler sadece zaman değil, pazar payı da kaybediyor.”

Özhelvacı ayrıca, Türkiye’de dijital ekonominin son 5 yılda yüzde 80’in üzerinde büyüdüğünü vurgularken, İzmir iş dünyasının küresel rekabette öne çıkabilmesi için daha güçlü adımlar atması gerektiğini söyledi.

EGİAD – Gakken iş birliği protokolü

Seminer kapsamında EGİAD ile Japonya’nın köklü eğitim ve yayıncılık kuruluşu Gakken arasında iş birliği protokolü imzalandı. 1946’da kurulan Gakken, eğitim materyalleri ve dijital çözümleriyle dünya çapında milyonlarca öğrenciye ulaşan bir kurum olarak biliniyor.

Özhelvacı, “Bu protokol; dijital eğitim, inovasyon ve genç iş insanlarının kapasite gelişimine odaklanan projeleri kapsıyor. Böylece üyelerimizin teknolojik ve yönetimsel yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Protokolün kapsamı

İmzalanan anlaşma kapsamında:

* Türk ve Japon şirketleri dijital dönüşüm ve yapay zekâ projelerinde buluşturulacak,

* Japonya’nın afet hazırlığı deneyimleri Türkiye’deki işletmelere aktarılacak,

* Japonya’daki yatırım ve iş fırsatları EGİAD üyelerine tanıtılacak,

* Şirket çalışanları için eğitim ve tanıtım programları düzenlenecek,

* Gençlerin mesleki eğitimi ve istihdamına yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirilecek,

* Üyelerin çocuklarına bilimsel ve kültürel etkinlikler sunulacak.

EGİAD, bu iş birliği ile üyelerinin sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin dünyasına da yön verecek lider iş insanları olarak yetişmesini hedefliyor.