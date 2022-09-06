Eğinlioğlu, kapasiteyi Amerika için artıracak

Esra Sultan AZİZOĞLU

Mithat Eğinlioğlu tarafından 1942 yılında kurulan Eğinlioğlu Zincir Sanayi ve Ticaret 3 kuşaktır üretime devam ediyor. Kurtuluşunun 100. yılını kutlayan Balıkesir’de, 80 yıldır faaliyet gösteren Eğinlioğlu Zincir, bu yıl kapasiteyi artırmayı ve Amerika’yı pazarına eklemeyi hedefliyor.

Türkiye’nin en eski zincir üreticilerinden biri olduklarını söyleyen Eğinlioğlu Zincir Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Eğinlioğlu, dünyadaki en büyük üreticiler arasında yer aldıklarını ifade etti. Force Chain markası ile 42 ülkeye ihracat yaptıklarını, 255 distribütörleri bulunduğunu belirten Eğinlioğlu, gerçekleştirdikleri ihracatta Avrupa pazarının öne çıktığını ifade etti. Eğinlioğlu, “Avrupa pazarımız oturmuş olmasına rağmen, Amerika bizim için gelişen bir pazar. Bu yıl devreye almayı planladığımız yatırımlarımızla üretim kapasitemizi 2,5 kat artıracağız. İlave kapasitemizin büyük bir bölümünü Amerika pazarında değerlendireceğiz. Bunun için gerekli sözleşmelerimizi imzaladık. Yatırımımız tamamlandıktan sonra yan proses kapasite artışları ile birlikte istihdamımızın 200’den 315’e çıkmasını planlıyoruz. Personel alımına başladık. Almanya’dan sonra 2021 yılı Kasım ayında ABD’nin Texas eyaletinde ‘US Chain Works Corporation ‘ isimli bir şirket kurduk. Bu şirketimiz hem perakende hem OEM hem de e-ticaret alanında sahada hizmet verecek. Bir sonraki adımımız ise üretim için yapılanma olacak” dedi.

Şirketlerinin 2020 yılından bu yana kabuk değiştirdiğini vurgulayan Eğinlioğlu 2021 yılında ihracatı yüzde 93 üretimi de yüzde 32 artırdıklarını kaydetti. Eğinlioğlu, şöyle devam etti: “2020 yılında yüzde 100 üretim kapasitesine ulaşınca, müşteri memnuniyetini artırmak ve daha iyi hizmet sunabilmek için, müşteri ilişkileri yönetim sistemi kurduk. Yaptığımız altyapı yatırımı sayesinde memnuniyet arttıkça bilinilirlik, bilinilirliğimiz arttıkça da taleplerde ciddi bir artış oldu. 28 yıllık ihracat tecrübemize dayanarak bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun kalite olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca, girilen pazarlarda kalıcı olmanın olmazsa olmaz tek koşulu da sürdürülebilir kalite.”

‘Küresel ölçekte 10 büyük zincir üreticisi arasındayız”

Force Chain markaları ile küresel ölçekte önemli bir yere sahip olduklarını 10 büyük üretici arasında yer aldıklarını söyleyen Eğnlioğlu, “Üretim, yönetim, pazarlama, satış, servis aşamalarında hızlı ve daha verimli olmak için dijitalleşmeye önem veriyoruz. Dünyada sektöründe öncü firmaların kullandığı yönetim şekilleri ve dijital alt yapıyı firmamıza adapte ederek, hızlı ve doğru kararlar alabilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık” şeklinde konuştu.

“Ticaret ve ihracatta online kanala odaklandık”

Bu yıl önceliklerinin üretim kapasitesini artırmak olduğunu belirten Eğinlioğlu, “Pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. E-ticaret, e-ihracat odaklandığımız alanlar. Force Chain markamız ile ürettiğimiz ve adımıza ürettirdiğimiz ürün gamımızı da genişletiyoruz, yılın ilk çeyreğinde üretimine başladığımız caraskallarımız da piyasada. Yetişmiş ekibimizin, bilgi birikimine ve tecrübesine güveniyoruz. Ülkemizin dinamik iş gücü, enerjisi ve kaynakları ile hedefimize bir adım daha yaklaşacağız” dedi.