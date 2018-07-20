EHM Mağazacılık için devir başvurusu
EHM Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 40 oranındaki paylarının Ayya Perakende Yatırımları AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kurumuna başvuruda bulunuldu.
EHM Mağazacılık yüzde 40 oranındaki payını Ayya Perakende'ye devredecek.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, EHM Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 40 oranındaki paylarının Ayya Perakende Yatırımları AŞ tarafından QF Turkey Investments B.V.'den devralınmasına ilişkin işlem için Rekabet Kuruluna başvuruldu.
Kaynak: AA