Ejder Yalçın 4x4'e yeni görev kabiliyeti

Ürün ailesi Ejder Toma, Ejder Yalçın, Ejder Kunter, Ilgaz ve Yörük araçlarından oluşan Nurol Makina, 4x4 segmentinde yer alan zırhlı araçların, özgün tasarımı ve üretimini gerçekleştirmey edevam ediyor.

Bugüne kadar yurt içi ve dışında kullanıcılara farklı konfigürasyonlarda çok sayıda Ejder Yalçın teslim eden Nurol Makina, havan aracı konfigürasyonunu da kullanıcılara sunmaya hazır hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma personelinin yanı sıra yurt dışındaki kullanıcıların da operasyonel ihtiyacını karşılayacak olan Ejder Yalçın zırhlı araç ailesinin yeni konfigürasyonu olan 120 milimetre havan aracında, ASELSAN'ın Alkar 120 milimetre havan sistemi kullanıldı. Ejder Yalçın havan aracı kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı.

Konvansiyonel ve asimetrik harekat ortamlarında komando, piyade, motorlu ve mekanize piyade birliklerinin görmeden ateş desteği ihtiyacını karşılayabilecek Ejder Yalçın Havan Aracı içinde 120 milimetre havan silahı, yarı otomatik mühimmat yükleme sistemi, mühimmat depolama sistemi ve atış kontrol sistemi bulunuyor.

Vuruşların yüksek hassasiyetle yapılmasına imkan sağlan Ejder Yalçın Havan Aracı, her türlü arazide sahip olduğu yüksek hareket kabiliyeti sayesinde, atış sonrasında süratle ve emniyetle yer değiştirebiliyor. Böylece aracın düşman unsurlar tarafından tespit edilmesi zor hale geliyor. "İleri gözetleyici aracı" olarak da görev yapma kabiliyetine sahip Ejder Yalçın Keşif Gözlem Aracı konfigürasyonu ile koordinasyon içinde, büyük hassasiyetle tespit edilen hedefler, Ejder Yalçın Havan Aracı tarafından etkili şekilde ateş altına alınabiliyor.