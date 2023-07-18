Ek yatırımlarla üretimi yüzde 300 artıracak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Talaşlı imalat sanayiinde 40 yılı aşkın süredir CNC satış, servis, kiralama, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veren Tezmaksan, yeni yatırımlarla üretim kapasitesini yüzde 300 artıracak. Şirket, 15 milyon euro yatırım ve 37 milyon 500 bin TL’lik inşaat bedeliyle bu yıl içinde açılışını yapacağı fabrikasını genişletme kararı aldı.

Dijital dönüşüm, akıllı fabrika, yapay zekâ gibi yeniliklerin artık firmalar için vazgeçilmez unsurlar olduğunu söyleyen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Biz de bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğümüz Sivas fabrikası ve Parkurda Pazaryeri yatırımlarımızı tamamlayıp hizmete almayı planlıyoruz. Özellikle fabrikamız da ek yatırımla üretim kapasitemizi yüzde 300 oranında yükseltmeyi planlıyoruz” dedi. Şu an yıllık kapasitelerini 180 adet, kapasite kullanım oranlarını da yüzde 75 olarak açıklayan Aydoğdu, gelen taleplerin kendilerini ek yatırıma yönelttiğini kaydetti.

Aydoğdu, şu bilgileri verdi: “Halihazırda Sivas fabrikamızda 10 bin m2 ’lik kapalı alanımızın üç disiplininde de tüm süreçler nihayetlendi. Makinelerimizin yüzde 80’i de kuruldu. Uzun tedarik süresi olan yeni makine yatırımlarımızın süreci devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla da mevcut hali ile deneme üretimlerimize başladık. Yatırımımızın ikinci etabı olan 18 bin m2 ’lik kapalı alan için de inşaatımızın temel soketleri atılmış durumda ve şu an beton dökülüyor.

Bu çalışmalardan dolayı peyzaj işimizi erteledik.” Tezmaksan olarak sanayi üretimine değer katmanın yanı sıra bir teknoloji firması olma vizyonunda ilerlediklerini ifade eden Aydoğdu, “Halihazırda takım tezgahlarında 6 euro/ kg ortalaması bulunuyor. Fakat biz bunu daha da yükseltmek adına sadece ülkemiz için değil dünya sanayisi için de yeni bir trend olan Z kuşağı için geliştirdiğimiz robotlu otomasyon sistemi CUBEBOX ile 50 euro/ kg ortalamasına çıkarmış durumdayız” diye konuştu.

Katma değer yaratan bir sektör

Marka olarak sanayicinin üretim faaliyetlerini kolaylaştırmaya odaklandıklarını söyleyen Aydoğdu, yerli üretim belgesine sahip CUBEBOX’un yanı sıra talaşlı imalat sektör oyuncularını bir araya getirebilmek amacıyla parkurda.com isimli B2B e-ticaret platformunu da hayata geçirdiklerini belirtti.

Takım tezgâhlarının sektörel açıdan ileri teknoloji üreten, kullanan ve sağlayan bir sektör olduğu yorumunu yapan Hakan Aydoğdu, “Yarattığı katma değer dolayısı ile oldukça yüksek, kilogram maliyeti 50 euro’dan başlayan ürünler.

Dolayısı ile yüksek katma değer sağlayan teknoloji ihracatı Türkiye genel ihracatının amiral gemisi olması yolunda hızlı ve sağlam adımlarla ilerliyor. Biz de Tezmaksan olarak gerek yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları neticesinde sunmuş olduğumuz ürün ve çözümler, gerek yatırımlar ve gerekse Tezmaksan Akademi vasıtası ile sosyal sorumluluk projelerimizle bu hedefe ülkemizin ulaşması için taşın altına elimizi sokmuş ve gerekli aksiyonları almış durumdayız” dedi.

Sektörde 2022 yılında üretimde yüzde 8, ihracatta yüzde 23’lik bir artış gerçekleştiğini aktaran Aydoğdu, ithalatta ise yüzde 28’lik, kapasite kullanım oranında da yüzde 9’luk artışlar olduğunu aktardı. Bu yılki beklentiler ise 2022 ile paralel.

Türkiye yatırımda avantajlı konumda

Pandemide yaşanan tedarik zincirindeki aksamalar ve RusyaUkrayna savaşının özellikle Uzakdoğulu makine imalatı yapan firmaların Türkiye ve çevre ülkelerde yatırım yapmaya zorladığını söyleyen Hakan Aydoğdu, “Türkiye’nin imalat sektörünce sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübesi ve hem işçilik hem de mühendislik ücretlerinde düşük olması bu noktada Türkiye’yi yatırım yapılacak diğer ülkelere göre daha avantajlı konuma getiriyor” dedi.