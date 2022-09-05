Eker, özel ambalajlarıyla koşmaya davet ediyor

DÜNYA (BURSA)

Her yıl yüzlerce koşucuyu Bursa'da buluşturan Eker I Run’ın 9.su için geri sayım başladı. 2 Ekim Pazar günü Bursa Eker Meydan’da "9. Eker I Run ile Ritmini Yakala" mottosuyla düzenlenecek organizasyon, farklı yaşlardan sporseverlerin sağlıklı yaşam ve yardımseverlik için koşmasını sağlayacak. Organizasyonda koşmak isteyenler için kayıt süreci devam ederken, etkinliğin heyecanı Eker Süt Ürünleri’nin sevilen ayranlarının ambalajlarına da yansıdı. Litrelik, tombul ve bardak ayranlarının ambalajlarını “9. Eker I Run ile Ritmini Yakala" başlığıyla tasarlanan görsellerle donatan Eker, her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği marketlerin raflarında etkinlikle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Adım Adım ile işbirliği

Profesyonel koşucuları, amatörleri, koşuya yeni başlayanları, daha önce hiç koşmamış kişileri ve minik sporseverleri ağırlayacak olan 9. Eker I Run kapsamında; 42K Maratonu, 15K, 5K ve 2K yarışlarının yanı sıra Minik Adımlar Koşusu ve Paten Yarışı da yapılacak. Eker I Run’ın fark yaratacağı bir diğer alan ise Yardımseverlik Koşusu olacak. Bu yıl Yardımseverlik Koşusu, Adım Adım oluşumunun iş birliği ile gerçekleşecek.