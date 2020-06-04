Eker, süt ürünlerini Eker Market ile online’a taşıdı

04 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker, insanların süt ürünleri ihtiyaçlarını doğrudan karşılamak için kendi e-ticaret siteleri Eker Market’i kurduklarını söyledi.

Süt ve süt ürünleri pazarında faaliyet gösteren bir marka olarak, insanların temel besin maddelerini ürettiklerini ifade eden Eker, “Fabrikamızda üretime devam ediyoruz. Toplam 40 farklı şehirdeki bölge dağıtım ekiplerimizle Türkiye’nin farklı bölgelerindeki satış noktalarına ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Ayrıca herkesin evde kaldığı bu dönemde, insanların süt ürünleri ihtiyaçlarını doğrudan karşılamak için bir yeniliğe imza attık. Kendi e-ticaret sitemizi kurduk. Tüketiciler sevdikleri Eker ürünlerini, artık direkt e-ticaret sitemiz aracılığıyla alabilecek. Online alışveriş sitemiz Eker Market’in en büyük farkı ve özelliği sadece Eker ürünlerini, Eker’in kendi dağıtım ekibi tarafından, Eker soğutuculu araçlarıyla fabrikadan taze taze tüketiciye ulaştırıyor olması.” dedi.

Ürünler soğuk zincir kırılmadan dağıtılıyor

Tüketicilerin kaygılarını gidermek için bu dönemdeki üretim ve dağıtım süreçleriyle ilgili bilgi veren Eker, tüm yetkili mercileri ve gelişmeleri yakından takip ederek gerekli önlemleri aldıklarını ve günlük rutinlerini sürekli yeniden değerlendirdiklerini kaydetti. Süt ve süt ürünlerinin hassas bir gıda olduğunu ve halkın süt ürünleri ihtiyacını karşılamanın sorumluluğunu taşıdıklarını ifade eden Eker, “Fabrikamızda ayran, yoğurt, süt ve sütlü tatlı ürünleri tamamen kapalı tanklarda ve otomasyon yazılım sistemi üzerinden yönetiliyor ve ortam havasıyla temas etmeden tam otomatik dolum makinalarında steril ve pozitif hava altında ambalajlarına dolduruluyor. Pozitif havalandırma sistemlerimiz temiz havayı bakteri filtrelerinden geçirerek içeriye veriyor. Bütün vanalar, hatlar, süt tankları tamamen otomatik ‘CIP’ adlı sistemle temizlendiği için süte ve ürünlerimize bakteri ve mikropların bulaşması engelleniyor.” açıklamasını yaptı. Ahmet Eker, ürünlerin soğuk zincir bozulmadan sevk edildiğini aktardı.