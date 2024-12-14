Eker Süt Ürünleri'nin 1 yıl vadeli tahvil ihracına 2 kattan fazla talep

Eker Süt Ürünleri'nin 1 yıl vadeli tahvil ihracına yoğun talep geldi. Talep toplaması 10 Aralık'ta tamamlanan, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 365 gün vadeli olarak gerçekleşen ve ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilen işlem, firmanın 2024 yılındaki üçüncü ve en uzun vadeli ihracı oldu.

ÜNLÜ & Co Kurumsal Satış Yönetici Direktörü Tunç Yıldırım, "Eker Süt Ürünleri için gerçekleştirdiğimiz tahvil ihracının, kurumsal yatırımcının yoğun ilgisiyle 2 kattan fazla taleple tamamlanmasından mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirket'in Menkul Değerler AŞ Kurumsal & Hazine Çözümleri Kıdemli Direktörü Ant İpek ise alıcılarla satıcıyı optimum vade ve tutarda buluşturması açısından önemli olan bu ihraçların sermaye piyasalarındaki derinliği arttıracağına inandıklarını belirterek, "2025 yılında düşmesi beklenen faiz ortamında da artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.