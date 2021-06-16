Eker'den Almanya'ya sütlü tatlı ihracatı

Süt ve süt ürünleri markası Eker, Avrupa Birliği üyesi ülkelere sütlü tatlı ihracatına başladı. 2020 yılı Ağustos ayında aldığı “Avrupa Birliği'ne Süt Ürünleri İhracatı İzni” ile ürünlerini AB'de öncelikle Almanya’daki tüketicilerle buluşturan Eker, Almanya’ya ilk sevkiyatını Eylül 2020’de tombul ayran ve kefir ürünleriyle yaptı.

Pazardaki sütlü tatlı talebini tespit eden ve bu doğrultuda AB izin prosedürünü başlatan Eker, Mart 2021’de Almanya’ya sütlü tatlı ihraç etmeye başladı. Eker’in Almanya’ya ihraç ettiği sütlü tatlı ürün grubunda; sakızlı muhallebi, keşkül, sütlaç, krem karamel, supangle, fındık krem şokola yer alıyor.

Süt ürünleri gibi raf ömrü kısa olan bu kategorinin ihracat operasyonunu; tedarik sürecinden lojistiğine, bayi iş birliğinden satış noktasına ve tüketiciye ulaşması sürecine kadar kapsamlı bir organizasyonla gerçekleştiren Eker; Köln, Düseldorf, Münih, Berlin, Frankfurt, Mainz, Stutgart'da 400’den fazla satış noktada ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Ürünleri İngiltere’ye de gönderiliyor

Eker Süt Ürünleri, Köln merkezli ana distribütörü AK-PA Handels GmBH üzerinden ürünlerini dağıtıyor. Eker’in ürünleri, AK-PA Handels GmBH aracılığı ile Almanya üzerinden İngiltere’ye de gönderiliyor. Eker ürünleri İngiltere’nin yanı sıra Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre’deki tüketicilere de ulaşıyor.

İhracat pazarını büyütüyor

Sütlü tatlı grubunun ardından Mayıs 2021 itibarıyla ilk defa kaymak ürününün sevkiyatına da başlayan Eker, ayrıca AB’ye uygun bir gramajla ayran ürünüyle de Almanya pazarında yer alacak. Orta ve uzun vadede tüm ürünlerini Avrupa'daki ve çalışacağı diğer ülkelerdeki tüketicilerin beğenisine sunmayı hedefleyen Eker, bu doğrultuda ihracat coğrafyasını genişletiyor.

Şu an toplam 10 ülkede ürünlerini tüketiciyle buluşturan Eker'in ihracat pazarları arasında Avrupa Birliği ile birlikte Azerbaycan, Gürcistan, Singapur, Irak, Filistin, İsrail, KKTC, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Eker, yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Kuveyt pazarlarına girmek için çalışmalarını sürdürüyor.