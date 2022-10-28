Eker'e ALFA Awards'tan ödül

BURSA (DÜNYA) - Deneyim tasarımı alanında verilen ALFA Awards’un kazananları, Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da düzenlenen XCO’22 Deneyim Tasarımı ve Yönetim Zirvesi’nin ardından gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Marketing Türkiye ve AKADEMETRE Research and Strategic Planning iş birliğiyle gerçekleştirilen ALFA Awards’ta, Türkiye temsili 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markalar” belirlendi. ALFA Awards 2022'de kısa listeye kalan markalardan biri olan Eker, yapılan değerlendirme sonucunda Süt ve Süt Ürünleri kategorisinde yılın "Customer Brand"i ödülünü kazandı. ALFA Awards 2022'de "Customer Brand" seçilmenin gururunu yaşayan Eker’in stratejisinde, faaliyet gösterdiği tüm süreçlerde yeni deneyimler tasarlamak bulunuyor.