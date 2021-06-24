Ekici, ABD’ye ilk ihracatını yaptı, hedefte Çin ve AB var

Ekici, global büyüme stratejisi doğrultusunda ihracat ağına yeni ülkeleri eklemeye devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla ABD’ye ilk ihracatını gerçekleştiren Ekici, 2021’in ikinci yarısında da yeni pazarlara girmeyi hedefliyor. Ekici, gıda standartları ve denetimleri bakımından zorlu ülkelerden biri olan ABD pazarına 24 çeşit peynir ürünüyle giriş yaptı.

İhracatını ilk beş ayda yüzde 30 artırdı

Gerçekleştirdikleri ihracatla yurt ekonomisine katkı yapmaya devam ettiklerini söyleyen Ekici Peynir Genel Müdürü Burçin Ekici, “Bu yılın ilk beş ayında ihracatımızı yüzde 30 oranında artırdık. Haziran ayı itibarıyla ABD ve yakın zamanda da Çin, AB gibi büyük pazarlara açılarak ülke ağımızı ciddi anlamda genişletiyoruz. Hijyenik ve sağlıklı koşullarda son teknolojiyle üretilen kaliteli peynirlerimizi Kıbrıs başta olmak üzere ABD, Azerbaycan, Afganistan, Kuveyt, Makedonya, Malezya, Türkmenistan, Sudan, Kırgızistan ve Irak gibi birçok ülkeye ihraç etmeye devam ediyoruz. Ortadoğu ve Körfez pazarlarında ise Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman, Ürdün yer almayı arzu ettiğimiz öncelikli pazarlar arasında yer alıyor.” dedi.