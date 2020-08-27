Ekici'ye COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi

27 Ağustos 2020

Peynir sektörünün önde gelen markaları arasında yer alan Ekici, 'Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı' şartlarını yerine getirerek Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ‘COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında toplam 42 bin alanda, günlük 480 ton süt işleme kapasitesine sahip olan Ekici, COVID-19 salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü günden itibaren çalışanlarının ve tüm paydaşlarının sağlığını gözeten hijyen tedbirlerini ve güvenli üretim uygulamalarını hayata geçirdi. Söz konusu önemlerle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde, TSE tarafından yayınlanan COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’na göre belirlenen kriterleri karşılayan şirket, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı.