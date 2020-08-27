Ekin Smart City Solutions, Bilişim 500'de 'Yazılım İhracatı' birincisi oldu

27 Ağustos 2020

Ekin Smart City Solutions'ın bu yıl 21'incisi düzenlenen Bilişim 500’den birincilik ödülü aldığı bildirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, 'Türkiye Ekonomisine Katkı Sağlayanlar Özel Ödülleri’nde Yazılım İhracatı Kategori birincisi olan şirket adına ödülü, Ekin Smart City Solutions Yönetim Kuru Başkanı Akif Ekin, dijital ortamda düzenlenen törende kabul etti.

Yazılım İhracatı kategorisinde bu yıl üçüncü kez birinci sırayı aldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekin Smart City Solutions CEO’su Akif Ekin, dünyanın dört bir yanındaki akıllı şehirlerin geleceğini yapay zeka ile donatırken, milyonlarca insanın hayat kalitesini artırma ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla hareket eden Ekin Smart City Solutions'ın araştırmanın yazılım ihracatı kategorisinde bu yıl üçüncü kez birinci sırayı aldığını söyledi.

Kuruldukları 1998 yılından bu yana, geliştirdikleri yazılım ve donanım çözümleriyle güvenlik güçleri, havaalanları, alışveriş merkezleri ve belediyeler gibi birçok alanda güvenlik gözetimi için yenilikçi çözümler sunduklarını kaydeden Ekin, "Bugün aldığımız bu ödülle, yazılımları ve işletim sistemine kadar tamamı kendi üretimimiz olan çalışmalarımızın başarısı bir kez daha tescillendiği için gururluyuz. Gelirlerinin büyük bir bölümünü ihracattan elde eden Ekin Smart City Solutions olarak, kendi alanımızda liderliği korurken, uluslararası arenada dünya devleriyle rekabet ederek ülkemizi temsil etmeye ve Türkiye’ye değer katan çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.