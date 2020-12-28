Ekin Smart City Solutions, FBI'ın da kullandığı bisikletleri akıllı hale getirecek

Ekin Smart City Solutions, ABD Federal Soruşturma Dairesi’nin (FBI) resmi bisiklet tedarikçisi Recon Power Bikes ile iş birliğine imza atıyor. Ekin Smart City Solutions'un geliştirdiği akıllı trafik yönetimi çözümleri, taşınabilir plaka tanıma ve hız tespit sistemleri Ekin Box Spotter ve Ekin X Spotter, akıllı devriyeleri Ekin Patrol ve Ekin Bike Patrol, yeni partnerlik anlaşmasıyla Amerika’nın Indiana’na eyaletine bağlı Fort Wayne şehrinde polisin deneyimine sunulacak.

Anlaşmayla Ekin Box Spotter ve Ekin X Spotter, Meksika’dan Kanada’ya kadar uzanan Amerika’nın en uzun otobanlarından birinden topladığı verilerle polise canlı ürün deneyimi sunacak. Ekin, Recon Power Bikes ile ABD’de kurduğu kontrol merkezi ile çözümlerinin ileri trafik yönetimi kabiliyetlerini sergilemenin yanı sıra Amerikan polisine devriye sürecini iyileştirmek için danışmanlık vermeye hazırlanıyor.

Ekin Smart City Solutions'dan yapılan açıklamaya göre, yetkili Recon Power Bikes temsilcileri danışmanlığında ülkenin en büyük otobanlarından birinde denenmeye başlanacak Ekin ürünleriyle, Ekin’in akıllı trafik yönetimi çözümleri Ekin Box Spotter ve Ekin X Spotter ile trafikten toplanan veriler canlı olarak kontrol merkezine aktarılacak. Aynı zamanda Ekin’in plaka tanıma ve park yönetimi yapabilen mobil devriye sistemi Ekin Bike Patrol, Recon Power Bikes’ın elektrikli bisikletlerine entegre çalışarak test sürüşü için kullanılacak. Yanı sıra mobil olarak plaka tanıma, hız tespiti, park yönetimi ve yüz tanıma yapabilen Ekin’in akıllı tepe lambası Ekin Patrol de demo gösterimleri için ABD’de hazır bulunacak.

Devriye bisikletini anında plaka tanıyan araçlara dönüştürüyor

Verilen bilgiye göre Ekin Bike Patrol sistemi, tak - çalıştır özelliğiyle her devriye bisikletini anında plaka tanıyan, diğer sistemlerle iletişim kurabilen, anlık bildirimler sunan duyarlı teknolojik araçlara dönüştürebiliyor. Hareket halinde plaka tanıyabilen ve park yönetimi yapabilen Ekin Bike Patrol’ün bu özellikleri karanlıkta, siste ve sağanak yağmur gibi zorlu koşullarda bile kullanılabiliyor. Ekin Bike Patrol, mevcut veri tabanlarıyla entegre olarak, kara listeye alınan plakaların takibini gerçekleştirebiliyor.

Şehir güvenliğini yüzde 100’e ulaştırma amacıyla geliştirildi

Ekin’in akıllı mobil devriye sistemleri Ekin Bike Patrol ve Ekin Patrol, sabit sistemlerin bulunmadığı noktalarda da trafik ve güvenliğe dair akıllı veriler toplayıp, şehir güvenliğini yüzde 100’e ulaştırmak amacıyla geliştirildi. Sabit sistemlerle iletişim kurarak entegre çalışan patroller, Ekin’in merkezi yönetim yazılımı Red Eagle (OS) ile şehirlerde konumlandırılan diğer akıllı şehir ürünleriyle iletişim kuruyor ve IoT tabanlı akıllı şehir ağının bir parçası olarak görev başına geçiyor.

Ekin’in yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı plaka tanımı yazılımı ETS ile çalışan trafik yönetimi ve patrol ürünleri 7 gün 24 saat otomatik plaka tanıma gerçekleştirilebiliyor. Ekin plaka tanıma sistemi, dünya plakalarını yüzde 99 doğruluk oranıyla tanıyor. Sistem, plaka bilgilerine ek olarak otomatik konum, tarih ve saat verilerini de otomatik olarak güvenlik güçlerine sunuyor.

"Teknolojimizi ABD’de temsil etmekten mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekin Smart City Solutions Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, "ABD’deki emniyet güçleri tarafından halihazırda tercih edilen Recon e-bisikletlerine entegre çalışan Ekin Bike Patrol sistemiyle trafikten toplanan izleme verilerini canlı olarak kontrol merkezine aktarıyoruz. Buna ek olarak, ABD’yi birbirine bağlayan dev bir otoyolu, akıllı trafik yönetimi sistemlerimizle ürün testlerimiz için kullanıyoruz. Mobil ve taşınabilir trafik yönetimi sistemlerimizle ABD’deki emniyet güçlerinin iş süreçlerini akıllı bir hale getirmeyi hedefliyor, teknolojimizi ABD’de temsil etmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.