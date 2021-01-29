Ekinci İnşaat, su tasarrufu sağlayan proje geliştirdi

MERSİN - Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefine katkıda bulunmak için son yıllarda tüm projelerini sürdürülebilirlik anlayışıyla hayata geçiren Ekinci İnşaat, su kıtlığına karşı da projelerinde farkındalık oluşturuyor. Güneş enerjisi üretiminde en verimli bölge olan Akdeniz’de, Türkiye’nin ilk kendi enerjisini üretebilen sitesini inşa eden firma, Solaris projesinde yüksek enerji verimliliğini ve su tasarrufunu aynı anda sağlayacak.



Ekinci İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci, katlara kurulacak sistem sayesinde daire içlerine 10 saniyede sıcak suların ulaşacağını belirterek, “Her geçen gün susuzlukla ilgili yeni riskler paylaşılıyor. Maalesef bu riskin aşısı da yok. Alabileceğimiz tek önlem israf yapmamak. Bu nedenle bizim projelerimizde artık sular boşa değil, geleceğimize akacak” dedi. Özellikle evlerde sıcak suya ulaşana kadar 10-20 litre suyun boşa aktığını tespit ettiklerini belirten Ekinci, “Bunun önüne geçecek tesisat sistemlerini araştırarak son projemiz Solaris’te sistemi devreye aldık” diye konuştu.