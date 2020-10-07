Ekinox Enerji, GES'lerle Türkiye geneline açılıyor

07 Ekim 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta 3 yıl önce kurulan ve anahtar teslimi Güneş Enerji Santrali (GES) projeleri ve uygulamaları yapan Ekinoks Enerji, kentte birçok projeye imza attı. GES bilincinin kentte gelişmesine katkı sağladıklarını ifade eden Ekinox Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aksu, “Kurulduğumuz günden itibaren 2 yıl sadece Kahramanmaraş’a hizmet ettik. Bugün şehir dışından gelen talepler doğrultusunda Türkiye’ye açılmaya başladık” dedi. Kahramanmaraş’ın güneş potansiyelinin yıllık ortalamaya bakıldığında, Türkiye’nin ilk 3 ili arasında olmasının şehir için büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Aksu, “Kentimiz son yıllarda yapılan GES yatırımları ile hidroelektrik ve rüzgar santralleri yatırımlarının önüne geçerek birinci sıraya oturacaktır” diye konuştu.

Anahtar teslimi Güney Enerji santralleri (GES) kurulumu yaptıklarını ifade eden Aksu, “Kurmuş olduğumuz santrallerin üretim takibini ve işletme bakımını yapmaktayız. Bunun yanında takip ettiğimiz santraller ile ilgili aylık ve yıllık üretim ve değerlendirme raporu hazırlamaktayız 30 kişilik tecrübeli bir kadroya sahibiz. Şehir dışındaki projelerde, bu rakam 60’a kadar çıkabiliyor” diye konuştu.

“Pandemi etkilemedi, hedef 10 il”

Dünyanın birçok ülkesinde bazı sektörler büyük kayıplar yaşarken, enerji sektörü tam tersi bir reaksiyon göstererek beklentilerin üzerinde bir ivme yakaladığını ifade eden Aksu, “COVID-19’ un en yoğun dönemlerinde bile bütün tedbirleri alarak, ara vermeden çalıştık. Pandemi sürecine rağmen 2020 yılı içerisinde 6-7 ilde kurulumlar yaptık. Yıl sonunda hedefimiz yurt genelinde 10 ile ulaşabilmek. Orta vadeli hedefl erimiz arasında 81 ilde faaliyet göstermek var” dedi.