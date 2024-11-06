Ekizoğlu Yapı A.Ş. Başkanı Mustafa Ekiz: Bürokrasi engeli kentsel dönüşümü yavaşlatıyor

Özellikle belediyeler ve ilgili bakanlıkların koordinasyon eksikliklerinin süreci yavaşlattığı ifade edildi. “İstanbul’un her ilçesinde ciddi denetimlerle sağlam yapılar inşa ediyoruz. Ancak prosedürler süreci yavaşlatıyor,” diyen Ekiz olası bir İstanbul depreminde büyük kayıplar yaşanabileceğini vurguladı. Yapı denetiminin etkinliğinin artırılması gerektiğine işaret eden yetkili, deprem kuşağındaki İstanbul’un kentsel dönüşümle korunmasının zaruri olduğunu söyledi.

Devlet kurumları ve belediyelerin vatandaşları riskli konutlarda barındırmaması gerektiğini savunan Mustafa Ekiz “Biz diyoruz ki bunları yaşamadan bir altı ay seferberlik ilan edelim. Topyekun seferberlik ilan edelim. Maalesef bürokraside takılıyoruz. Bürokrasi gerek belediye ayağında gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı ayağında bürokrasinin hızla çözülmesi lazım. Tabii çok yol kat ettik ama maalesef yeterli değil” diyerek sözlerini noktaladı.