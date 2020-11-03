Ekmob, 25 milyon TL değerleme ile yatırım aldı

03 Kasım 2020

Satış ekibi otomasyonu uygulaması Ekmob, yaptığı açıklama ile melek yatırım platformu Angel Effect liderliğinde TechOne Girişim Sermayesi Fonu, Lima Ventures ve melek yatırımcıların katılımıyla 25 milyon TL değerleme ile yatırım aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre Ekmob, yatırımla küresel etkinliğini artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı planlıyor.

Verilen bilgiye göre Ekmob, 2019'da 6 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Bir yıl içinde şirket değerini 4 katına çıkartan Ekmob’un yatırımcıları arasında Agah Uğur, Koray Gültekin Bahar, Serdar Urçar, Levent Akpulat, Erol Teberoğlu, Ali Rıza Babaoğlan, Erman Turan, Merve Gürel, Samican Tandoğdu, Angel Effect, Engin Frayman, Altay Tınar ve Melih Herman bulunuyordu.

2020 Kasım itibarıyla yeni yatırım turunda TechOne Girişim Sermayesi Fonu ve Lima Ventures’ın yanı sıra melek yatırımcılar Hasan Ekin Sezer ve Teknasyon Kurucuları Mustafa Sevinç, Mustafa Vardalı ve Burak Sağlık da katıldı.

Mevcut yatırımcılardan Angel Effect, Koray Bahar, Ali Rıza Babaoğlan, Samican Tandoğdu, Erman Turan, Serdar Öner, Agah Uğur ve Engin Mayer Frayman da bu tura katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener, yatırım turu hakkında şunları söyledi: “İstanbul Esenler’den 53 ülkeye tamamen yerli yazılımımızla hizmet sağlıyoruz. Bu yatırımla birlikte yeni pazarlara açılıp teknoloji ihracatımızı artıracağız.”

5 binin üzerinde satış personeline hizmet veriyor

Açıklama verilen bilgiye göre Ekmob, 2017 yılında firmaların saha satış süreçlerinde yeni bir kültür inşa etmek üzere kuruldu. Ekmob, 2020 itibarıyla aralarında Temsa, Ekici, Eczacıbaşı, Fıratpen, ING Bank, NG Kütahya Seramik, Korozo, İzeltaş, NN Hayat ve Emeklilik, Novartis, Fiba Emeklilik, Prometeon (Pirelli), QNB Finansbank ve Scania’nın da bulunduğu 300’den fazla kurumsal firmaya bağlı 5 binin üzerinde satış personeline hizmet veriyor.

Satış ekiplerini veri ile yönetmeyi sağlayan Ekmob'un satış ekiplerinin günlük ihtiyaçlarına göre tasarlanmış mobil uygulaması cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar üzerinden kullanılabiliyor. Ekmob kullanan ekipler müşterileriyle yaptıkları arama, video konferans, ziyaret gibi aktivitelerin hepsini kaydedebiliyor, CRM datasına çeviriyor. Saha satış ekiplerine verimlilik, performans, proaktif yönetim, anlık veri erişimi imkanlarını kolay kullanım deneyimi ile sunuyor.