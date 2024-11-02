Ekol Lojistik, Danimarkalı DFDS'yle anlaşmasından çekildi

Danimarkalı nakliye şirketi DFDS ile Türkiye merkezli Ekol Lojistik’in, Türk şirketin uluslararası taşımacılık biriminin satılmasını içeren anlaşması olumsuz sonuçlandı.

Ekol Lojistik, anlaşmadan çekildiğini duyurdu. Söz konusu satın almanın yaklaşık 1,9 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 277 milyon dolar) olması bekleniyordu.

Neden anlaşma bozuldu?

Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, yazılı açıklamasında anlaşmanın bozulmasının nedenine dair bilgi verdi.

Musul şunları kaydetti: "Yaklaşık iki yılı aşkın süredir devam eden uluslararası kara, hava ve denizyolu taşımacılığı ile gümrük faaliyetlerimizin DFDS firmasına devri sürecinde; son aşamada, değerlerimizle, prensiplerimizle ve profesyonellikle örtüşmeyen, anlaşmamızda olmayan haksız taleplerle karşılaştık. Bu nedenle anlaşmadan çekilme kararı aldık. Bu süreçte şeffaflık, dürüstlük ve şirketimizin uzun vadeli çıkarlarını gözetmek temel prensibimiz oldu."

Nisan 2023'te DFDS'nin Ekol Lojistik'in Türkiye ve Avrupa arasında geniş bir ağ oluşturan uluslararası taşımacılık birimini satın alması için Rekabet Kurulu’ndan da onay çıkmıştı.