Ekol Lojistik’ten 200 milyon Euro’yu aşan yatırım

2025'i değerlendiren ve atacakları yatırım adımları konusunda bilgi veren Ekol Lojistik Mühendislik İş Birimi Lideri & İcra Kurulu Üyesi İbrahim Buyruk, yeni dönemde yüksek teknolojili depo otomasyon çözümlerine ağırlık vereceklerini açıkladı.

Gebze bölgesinde ‘Tulip’ adını verdikleri yeni tesislerine yönelik çalışmalar konusunda bilgi veren Buyruk, "2026 yılı ilk yarısında kademeli olarak devreye almayı planladığımız yeni tesisimiz için büyük kısmı teknolojik çözümlere olmak üzere 200 milyon Euro’nun üzerinde bir yatırım yapacağız. Serbest depo ve antrepo operasyonlarında yeni müşterilerimize hizmet vermeye başlayarak bu iş alanlarındaki büyümemiz önemli bir ivme kazanacak” diye konuştu.

İnovasyona, teknolojiye ve e-ticarete yatırım

Türkiye’de en çok faydalı model üreten 14’üncü ve Ar-Ge çalışmalarına en çok bütçe ayıran 105’inci Ar-Ge merkezi olmayı başardıklarını dile getiren Buyruk, İstanbul’daki ‘Lotus’ tesisinin ardından Ankara’daki ‘Lavanta’ tesisinin enerji ihtiyacının tamamının karşılanacağı GES yatırımı ile 560 hanenin enerji ihtiyacının karşılanacağı kadar elektrik üretileceğini aktardı.

Geçen yıl e-ticaret çözümleri alanında da yatırımlarına devam ettiklerinden söz eden Buyruk, e-ihracat, fulfillment, kargo ve entegrasyon ve sipariş yönetimi altyapısını da sağlayan e2e yazılım çözümlerinin e-ticaret büyüme stratejisinin merkezinde yer aldığını ifade etti. Buyruk bu yıl,lojistik sektöründe dijital dönüşümü hızlandırmak adına, akıllı depo yönetim sistemleri ve depo içi otomasyon çözümlerine yatırımlarını sürdürdüklerini belirtti.

2025'te 35. yıl kutlaması

“Bu yıl, 35’inci yaşımızı kutladığımız önemli bir yıl olacak” diyen İbrahim Buyruk, “Aynı zamanda Ekol’ü “B Corp” sertifikalı bir şirket haline getirmek için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bu vizyon, sadece finansal başarıyı değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal etkimizi de optimize etmeyi, sürdürülebilirlik ilkesini tüm iş süreçlerimize entegre etmeyi içeriyor” şeklinde konuştu.