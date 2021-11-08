Ekol Ofset'in yüzde 75'i Romvan NV'nin

Karton bardak ve karton ambalajı üreticisi Ekol Ofset'in yüzde 75 hissesinin Hollanda merkezli Romvan NV'ye (PVDV) satışı tamamlandı.

Ekol Ofset'e satış konusunda danışmanlık yapan ÜNLÜ & Co'nun açıklamasında görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Yönetici Direktörü İbrahim Romano, Ekol Ofset'in münhasır finansal danışmanlığını üstlendikleri bu önemli işlemin başarıyla tamamlanmış olmasından dolayı gururlu olduklarını belirtti.

Romano, "Türkiye'deki önemli sektörlere ve bu sektörlerdeki lider şirketlere olan yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. ÜNLÜ & Co olarak M&A alanında arka arkaya gerçekleştirdiğimiz ve başarıyla tamamlanan işlemlerle bu alandaki iddiamızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.