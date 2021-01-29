Ekol'den Fas’a 144 saat içerisinde teslimat

Ekol Lojistik, İzmir Alsancak Limanı ile İspanya’daki Tarragona Limanı’nı birbirine bağlayan Ro-Ro hattı üzerinden Fas Tangier Limanı’na taşımacılık yapacak. Böylece Türkiye-İspanya-Fas hattı ile Türkiye’den Fas’a 144 saat içerisinde teslimat gerçekleştirecek.

Ekol’ün kıtalararası akılcı lojistik çözümlerini yeni rotalar ve yeni hizmetlerle güçlendirdiğini açıklayan Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz “Hizmet ağımızdaki Fas’ta yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Bunun ilk adımını ise Fas Tangier Limanı üzerinden sunduğumuz taşımacılık hizmetimiz oluşturuyor. Bu yolla müşterilerimiz için önemli avantajlar yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekiz, "Fas, Afrika ülkeleri içerisinde Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı beşinci ülke konumunda. Ekol, sunduğu hizmetler ile bu iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine daha da katkıda bulunacaktır. İlerleyen günlerde de hizmet ağımızı büyüterek daha geniş coğrafyalara kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.