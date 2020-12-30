Ekol’e ait Trieste’deki limanın satışına inceleme

Kerim ÜLKER

DÜNYA Gazetesi’nin ilk kez duyurduğu küresel denizcilik devi DFDS’nin önemli bir satın alma işlemine inceleme başlatıldı. 5 Ağustos’ta yazdığımız haberde Avrupa’nın en büyük denizcilik ve lojistik çözümleri sunan şirketlerinden biri olan ve Türk şirketi U.N Ro-Ro’yu satın alarak Türkiye’ye gelen Danimarkalı DFDS Group’un Ekol Lojistik’in İtalya-Trieste’de Ro-Ro ve blok tren seferleri için kullandığı limanın işletmeciliğini yapan Europa Multipurpose Terminals (EMT) şirketine talip olduğunuzu ifade etmiştik. İşte o satın alma süreci Rekabet Kurumu tarafından incelemeye alındı.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada “İtalya/Trieste’de kurulu Europa Multipurpose Terminals S.P.A.’nın tek kontrolünün DFDS A/S tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuruyu 10.12.2020 tarih ve 20-53/745-M sayılı kararı ile nihai incelemeye alındığı” ifade edildi.

Ekol, sahibi olduğu Yalova Ro-Ro Terminali A.Ş. aracılığıyla Europa Multipurpose Terminals’in de yüzde 65 hissesinin sahibi. EMT Trieste Limanı'nda bulunan 6'ncı terminalin 25 yıllığına imtiyaz haklarını elinde bulunduruyor. DFDS, Trieste’de kurulu Europa Multipurpose Terminals S.P.A.’in hisselerinin yüzde 65’ini Ekol’ün kontrolündeki Yalova Ro-Ro Terminali A.Ş.’den satın almak istiyor. Anlaşma sağlanır ve resmi kurumlar satışı onaylar, Rekabet’ten de vize verilirse, Danimarkalı dev, Europa Multipurpose Terminals S.P.A.’nın sahibi olacak.

Bilindiği üzere Trieste Limanı, Ekol’ün öncülüğünü yaptığı ve müşterilerine düşük maliyetli hizmet sunduğu Intermodal taşımacılık çözümü için tüm Avrupa’ya uzanan demiryolu bağlantıları ile son derece önemli bir konuma sahip. Aynı anda iki farklı Ro-Ro’nun operasyonlarını yürütme kapasitesi bulunan Trieste’deki liman, son açıklanan verilere göre 2016 yılını 110 bin Ro-Ro ve 70 bin tren kapasitesi ile kapattı. Trieste Limanı’nda Ekol’ün hedefi yıllık 140 bin Ro-Ro ve 100 bin trene hizmet vermek.

1866'da kuruldu

Danimarka merkezli uluslararası nakliye şirketi olan DFDS, Avrupa'nın en büyük lojistik şirketleri arasında kabul ediliyor. 1866 yılında kurulan şirketin 8 bine yakın çalışanı, 1.7 milyar Euro’luk cirosu bulunuyor. Türkiye'ye 2018 yılında giren şirket, U.N. Ro-Ro’nun yüzde 98.8 hissesini Actera Group ve Esas Holding'ten 950 milyon Euro'ya satın almıştı. Danimarkalı şirketin aldığı U.N. Ro-Ro, 12 gemiye sahip ve 500 çalışanı istihdam ediyor.