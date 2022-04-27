Ekomaxi, Güney Kore teknolojisini Türkiye’de üretecek

Ekomaxi, Güney Kore’den ithal ettiği Modüler GRP Su Deposu teknolojisini, know-how transferi ile artık Türkiye’de üretmeye başladı.

Ekomaxi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yağız, Ekomaxi olarak “Modüler GRP Su Depolama Sistemlerini” ülkemize kazandırmak amacıyla kompozit panel teknolojisinde dünyada standartları belirleyen Güney Kore’den know-how transferi gerçekleştirerek, yüzde 100 yerli üretime geçmeyi başardık. Bu kapsamda Malatya’da bulunan ve 30 bin metrekare üretim alanına sahip olan tesisimizde 10 milyon dolar tutarındaki yatırımla kompozit - GRP panel üretim bandını hayata geçirdik.” dedi.

“Tesisimiz, Avrupa’da ve Ortadoğu’da lider konuma ulaştı”

Osman Yağız, üretimi ve robotik delme - paketleme istasyonu gibi gerekli otomasyon yazılımlarına sahip güçlü makine parkı ile tesislerinin, SMC - kompozit panel üretiminde Avrupa’da ve Ortadoğu’da lider konuma ulaştığını vurguladı.

“Modüler su depolamada global üretim üssü olmayı hedefliyoruz”

GRP su deposunu yüzde 100 yerli teknolojilerle üretmenin artan hammadde ve nakliye fiyatlarından önemli ölçüde tasarruf sağladığına dikkat çeken Osman Yağız, “Böylece iş ortaklarımıza çok daha kısa termin süreleri ile birlikte rekabetçi fiyatlar sunabiliyoruz. Bundan sonraki süreçte ihracatımızı artırmayı ve dünyada GRP modüler su depolama sistemlerinde ülkemizin adının daha çok duyulmasını sağlayarak, küresel bir lokomotif üretim üssü olmasını hedefliyoruz.” dedi.

İnsanın yaşam kalite endeksini artıran bir yatırım

GRP modüler su depolama sistemlerinin aynı zamanda insan sağlığına yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayan Osman Yağız, şöyle devam etti: “Ülkemizde oldukça yaygın olarak kullanılan plastik ve betonarme su depoları insan sağlığını tehdit ediyor. Aşırı sıcak ve aşırı soğuklarda dış ortam şartlarından etkilenen bu sistemlerde depolanan suyun kimyasal yapısı bozulabiliyor, suyun sıcaklığı değişebiliyor. UV ışınlarına dayanımı olmayan, güneşin zararlarından ve ortamdaki nemden etkilenen plastik ve betonarme su depolarında zaman içerisinde; pas, yosun ve bakteri oluşabiliyor. Suyun kimyasını bozan bakteriler, insan sağlığını tehdit edebilecek kolera ve tifo gibi hastalıklara neden olabiliyor.”

“Suyun kalitesinin korunmasında önemli rol oynuyoruz”

Üretim yatırımını tamamladıkları GRP su deposu teknolojisi ile depolanan suyun kalitesinin korunması noktasında önemli rol oynadıklarını kaydeden Osman Yağız, “Ortadoğu’da ve Avrupa’da oldukça yaygın olan fakat ülkemiz için henüz yeni olan GRP su deposu teknolojisini, geleceğin mühendislik malzemesi olarak bilinen SMC veya Cam Elyaf Takviyeli Kompozit malzeme ile üretiyoruz. Mukavemeti ve yalıtım katsayısı oldukça yüksek olan GRP su depoları, aşırı sıcak ve aşırı soğuk dış ortam şartlarından etkilenmiyor. +5 0C ile +50 0C sıcaklık aralığında depolanan suyun içim kalitesinde hiç bir değişiklik veya bozulma olmuyor.” diye konuştu.