“Ekonomideki koşullar, mevcut projeleri etkileyecek”

26 Nisan 2019

Sanayide 2018 yılında hareketli bir dönem yaşandığını ve imalat sektöründeki yukarı yönlü ivmenin iş hacimlerine de olumlu yansıdığını ifade eden Code Teknik Kontrol ve Belgelendirme ortaklarından Salih Eraktan, bu yıl sonuna kadar önemli projeleri tamamlamak istediklerini ifade ederek ekonomik şartların imalat sektörünü ve mevcut projelerin gerçekleşmesini etkileyeceğini düşündüğünü belirtti.

Sertifikalandırma ve belgelendirme hizmetleri veriyor

Firmalarının 2012 yılında kurulduğunu ifade eden Salih Eraktan, “Başlıca faaliyet alanlarımızı endüstriyel kontroller, sertifikalandırma ve danışmanlık hizmetleri oluşturuyor. Özellikle ASME, EN, BIS, AD 2000 kod ve standartlarına göre her türlü tasarım, üretim ve montaj kontrollerini yapıyoruz. 3’üncü ve 2’nci parti kontrol hizmetleri, danışmanlık, yetkilendirme, hizmetleri ile bağlantılı olduğumuz akredite firmalar üzerinden NOBO ve ASME AIA hizmetlerini müşterilerimize sunuyoruz” diye konuştu.

Hizmet verdikleri sektörlere de değinen Eraktan, “Endüstride özellikle basınçlı kaplar, buhar kazanları, kaynaklı imalat kontrollerini yaparak, sertifikalandırma ve belgelendirme yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

Öte yandan gerek eleman gerek yazılım için yatırım planladıklarını belirten Salih Eraktan, “Ancak yıl sonuna dek şekillenecek ekonomik koşullar yatırımlarımızı bir miktar öteleyebilir. En büyük kaynağımızı yetişmiş, bilgili ve donanımlı ekibimiz oluşturuyor. Dolayısı ile yatırımlarımız da bu doğrultuda olacak” diye konuştu.