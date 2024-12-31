'Ekonomiye Değer Katanlar' ödülleri Bursa'da sahiplerini buldu

BTSO tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde ‘İhracat’, ‘Sektör Liderleri’, ‘Gelir Vergisi’, ‘Kurumlar Vergisi’ ve ‘Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik’ kategorilerinde 37 ödül sahiplerini buldu.

Törende REVEGO Çevresel Çözümler ve Teknolojileri AŞ'nin 'Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödülü’, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Can Aras’a verildi.

Can Aras törende yaptığı konuşmada, “2023 yılında ÜÇGE Grup Şirketleri çatısı altında kurulan REVEGO Çevresel Çözümler ve Teknolojileri şirketimizin bu prestijli ödüle layık görülmesinden onur duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz çevresel çözümler ile bugün global çapta ileri teknolojisi ile tanınan ve tercih edilen bir firma konumuna geldik. Şu anda Depozito Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında ülkemizde ve başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde gündemin önemli sıralarında yer alan Depozito İade Makineleri, Sayma ve Doğrulama Tesisleri sistemlerinin üretiminden yazılımına, kurulumundan dağıtımına ve satış sonrası hizmetlerine kadar uçtan uca çözümler sunuyoruz. Yüzde yüz ulusal ve yerel bir şirket olarak çevresel çözümlere yönelik, tamamen kendi kaynaklarımızla, küresel standartlarda teknolojiler geliştiriyor ve ülkemizi bu alanda da başarı ile temsil etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi ve gecenin ev sahiplerine ve katılımcılarına teşekkür etti.