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Eksim Enerji, 125 bin haneye yeşil enerji ile elektrik verecek

Daha temiz bir dünya için çok çalıştıklarını vurgulayan Eksim Enerji CEO’su Akbay, “2023’te Türkiye’de ve Gürcistan’da yıllık 1,7 milyar kWh elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üreterek yılda ortalama 1,1 milyon tondan fazla karbon eşleniği salınımının önüne geçtik” dedi.

Dünya Gazetesi
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Hayati ARIGAN

Eksim Holding çatısı al­tında yer alan ve yüzde yüz yenilenebilir ener­ji alanında faaliyet gösteren Eksim Enerji, Silivri RES te­sislerinde gerçekleştirdiği ba­sın toplantısıyla yeni yatırım hedeflerini ve enerji sektörü­nün gündemlerini basın men­suplarıyla paylaştı.

Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Hâlihazırda 2 bin 100 MW gücünde temiz enerji portfö­yüne ulaşma yönünde ilerli­yoruz. Son olarak Sakarya’nın Geyve ilçesindeki rüzgâr enerjisi santralimize 9 adet N163 türbini daha ekledik. 80 milyon euroluk kapasite artış projemizi tamamladığımızda, santralimiz aracılığıyla elekt­rik ihtiyacını karşıladığımız hane sayısı yaklaşık 125 bine ulaşacak” dedi.

Türkiye’nin her bölgesin­de yaptığı yatırımlarla yakla­şık 15 yıldır Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağladık­larını kaydeden Akbay şunla­rı söyledi; “Eksim Enerji ola­rak hâlihazırda 8 RES, 3 HES, 1 GES ve Ar-Ge kapsamında faaliyette olan 1 BES santrali­mizle Türkiye’nin karbon ayak izini düşürmek üzere çalışıyo­ruz. Ayrıca, yapım aşamasın­da bulunduğumuz 2 yeni RES, 1 yeni GES ve ön lisansını aldı­ğımız önümüzdeki yıl devreye almayı hedeflediğimiz 3 yeni GES santralimiz üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyo­ruz. Kurulu güç olaraksa yurt içinde 529,6 MW’lık rüzgâr enerjisi santrali ve 63 MW’lık hidroelektrik santraline sahi­biz.

Yurt içinde ve yurt dışında toplam 2 bin100 MW’a yakın temiz enerji portföyüne ulaş­ma yönünde ilerliyoruz. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynak­lar Bakanlığı’nın onayıyla Sa­karya’nın Geyve ilçesindeki rüzgâr enerjisi santralimiz­de 9 adet N163 türbinini daha devreye aldık. Kapasite artır­ma kapsamında devreye ala­cağımız Kalan 5 türbini ise yıl­sonuna kadar ticari işletmeye açarak Geyve’deki tesis gücü­müzü 150,8 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz.”

80 milyon euroluk kapasite artış projesi

Kapasite artışının Eksim Enerji’nin kurulu gücünü artı­rırken Türkiye’nin yeşil enerji havuzuna da önemli bir kat­kı sağladığını ekleyen Akbay, “Şu anda Geyve RES ile yakla­şık 45 bin hanenin elektrik ih­tiyacını karşılıyoruz ancak 80 milyon euroluk kapasite artış projemizi tamamladığımızda, bu rakam yaklaşık 125 bin ha­neye ulaşacak” dedi.

Gürcistan ve Ukrayna’da yatırımlar devam ediyor

Şirketin yurt dışı yatırım­larına da değinen Akbay, “Ku­rulu gücümüzün bir kısmı komşu ülke Gürcistan’da. Ak­tif biçimde enerji üretimini 7 yıldır sürdüren 2 hidroelekt­rik santralimizin yanı sıra izin süreçlerini ilerlettiğimiz 5 RES projemiz ve Ukrayna’da savaş öncesinde inşasına baş­ladığımız, şu anda da devam ettiğimiz bir RES projemiz bulunuyor” ifadelerini kul­landı.

Akbay, bu doğrultuda kar­bon salınımı azaltma ve daha temiz bir dünya için daha fazla çalışma kararlılığında olduk­larını vurguladı. Eksim Ener­ji’nin bu kararlılığını rakam­sal olarak da ifade eden Akbay, “2023 yılında, sadece Türki­ye’de ve Gürcistan’da yıllık 1,7 milyar kWh elektrik enerjisi­ni yenilenebilir kaynaklardan üreterek yılda yılda ortalama 1.1 milyon tondan fazla kar­bon eşleniği salınımının önü­ne geçtik” dedi.

Yenilikçi teknolojilere yö­nelik kapsamlı yatırımlar yap­tıklarını da kaydeden Akbay, “Güneş enerjisi panellerin­den rüzgâr türbinlerine kadar son teknoloji ekipmanları kul­lanarak üretimi verimini en üst düzeye çıkarıyoruz. Dijital ikiz ve yapay zekâ entegrasyo­nu sayesinde, enerji tüketim modellerimizi anlık olarak optimize ediyor ve enerji ta­sarrufu sağlıyoruz” dedi.

Yatırımları yeşil enerjiye geçişi güçlendirecek

Eksim Enerji’nin gelecek hedeflerinden de bahseden Akbay, yenilenebilir enerji portföyü ile yıllık 4 milyon ton karbon salınımını engelleme­yi amaçladıklarını ifade etti.