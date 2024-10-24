Eksim Enerji, 125 bin haneye yeşil enerji ile elektrik verecek

Hayati ARIGAN

Eksim Holding çatısı al­tında yer alan ve yüzde yüz yenilenebilir ener­ji alanında faaliyet gösteren Eksim Enerji, Silivri RES te­sislerinde gerçekleştirdiği ba­sın toplantısıyla yeni yatırım hedeflerini ve enerji sektörü­nün gündemlerini basın men­suplarıyla paylaştı.

Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Hâlihazırda 2 bin 100 MW gücünde temiz enerji portfö­yüne ulaşma yönünde ilerli­yoruz. Son olarak Sakarya’nın Geyve ilçesindeki rüzgâr enerjisi santralimize 9 adet N163 türbini daha ekledik. 80 milyon euroluk kapasite artış projemizi tamamladığımızda, santralimiz aracılığıyla elekt­rik ihtiyacını karşıladığımız hane sayısı yaklaşık 125 bine ulaşacak” dedi.

Türkiye’nin her bölgesin­de yaptığı yatırımlarla yakla­şık 15 yıldır Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağladık­larını kaydeden Akbay şunla­rı söyledi; “Eksim Enerji ola­rak hâlihazırda 8 RES, 3 HES, 1 GES ve Ar-Ge kapsamında faaliyette olan 1 BES santrali­mizle Türkiye’nin karbon ayak izini düşürmek üzere çalışıyo­ruz. Ayrıca, yapım aşamasın­da bulunduğumuz 2 yeni RES, 1 yeni GES ve ön lisansını aldı­ğımız önümüzdeki yıl devreye almayı hedeflediğimiz 3 yeni GES santralimiz üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyo­ruz. Kurulu güç olaraksa yurt içinde 529,6 MW’lık rüzgâr enerjisi santrali ve 63 MW’lık hidroelektrik santraline sahi­biz.

Yurt içinde ve yurt dışında toplam 2 bin100 MW’a yakın temiz enerji portföyüne ulaş­ma yönünde ilerliyoruz. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynak­lar Bakanlığı’nın onayıyla Sa­karya’nın Geyve ilçesindeki rüzgâr enerjisi santralimiz­de 9 adet N163 türbinini daha devreye aldık. Kapasite artır­ma kapsamında devreye ala­cağımız Kalan 5 türbini ise yıl­sonuna kadar ticari işletmeye açarak Geyve’deki tesis gücü­müzü 150,8 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz.”

80 milyon euroluk kapasite artış projesi

Kapasite artışının Eksim Enerji’nin kurulu gücünü artı­rırken Türkiye’nin yeşil enerji havuzuna da önemli bir kat­kı sağladığını ekleyen Akbay, “Şu anda Geyve RES ile yakla­şık 45 bin hanenin elektrik ih­tiyacını karşılıyoruz ancak 80 milyon euroluk kapasite artış projemizi tamamladığımızda, bu rakam yaklaşık 125 bin ha­neye ulaşacak” dedi.

Gürcistan ve Ukrayna’da yatırımlar devam ediyor

Şirketin yurt dışı yatırım­larına da değinen Akbay, “Ku­rulu gücümüzün bir kısmı komşu ülke Gürcistan’da. Ak­tif biçimde enerji üretimini 7 yıldır sürdüren 2 hidroelekt­rik santralimizin yanı sıra izin süreçlerini ilerlettiğimiz 5 RES projemiz ve Ukrayna’da savaş öncesinde inşasına baş­ladığımız, şu anda da devam ettiğimiz bir RES projemiz bulunuyor” ifadelerini kul­landı.

Akbay, bu doğrultuda kar­bon salınımı azaltma ve daha temiz bir dünya için daha fazla çalışma kararlılığında olduk­larını vurguladı. Eksim Ener­ji’nin bu kararlılığını rakam­sal olarak da ifade eden Akbay, “2023 yılında, sadece Türki­ye’de ve Gürcistan’da yıllık 1,7 milyar kWh elektrik enerjisi­ni yenilenebilir kaynaklardan üreterek yılda yılda ortalama 1.1 milyon tondan fazla kar­bon eşleniği salınımının önü­ne geçtik” dedi.

Yenilikçi teknolojilere yö­nelik kapsamlı yatırımlar yap­tıklarını da kaydeden Akbay, “Güneş enerjisi panellerin­den rüzgâr türbinlerine kadar son teknoloji ekipmanları kul­lanarak üretimi verimini en üst düzeye çıkarıyoruz. Dijital ikiz ve yapay zekâ entegrasyo­nu sayesinde, enerji tüketim modellerimizi anlık olarak optimize ediyor ve enerji ta­sarrufu sağlıyoruz” dedi.

Yatırımları yeşil enerjiye geçişi güçlendirecek

Eksim Enerji’nin gelecek hedeflerinden de bahseden Akbay, yenilenebilir enerji portföyü ile yıllık 4 milyon ton karbon salınımını engelleme­yi amaçladıklarını ifade etti.