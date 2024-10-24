Eksim Enerji, 125 bin haneye yeşil enerji ile elektrik verecek
Daha temiz bir dünya için çok çalıştıklarını vurgulayan Eksim Enerji CEO’su Akbay, “2023’te Türkiye’de ve Gürcistan’da yıllık 1,7 milyar kWh elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üreterek yılda ortalama 1,1 milyon tondan fazla karbon eşleniği salınımının önüne geçtik” dedi.
Hayati ARIGAN
Eksim Holding çatısı altında yer alan ve yüzde yüz yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Eksim Enerji, Silivri RES tesislerinde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla yeni yatırım hedeflerini ve enerji sektörünün gündemlerini basın mensuplarıyla paylaştı.
Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Hâlihazırda 2 bin 100 MW gücünde temiz enerji portföyüne ulaşma yönünde ilerliyoruz. Son olarak Sakarya’nın Geyve ilçesindeki rüzgâr enerjisi santralimize 9 adet N163 türbini daha ekledik. 80 milyon euroluk kapasite artış projemizi tamamladığımızda, santralimiz aracılığıyla elektrik ihtiyacını karşıladığımız hane sayısı yaklaşık 125 bine ulaşacak” dedi.
Türkiye’nin her bölgesinde yaptığı yatırımlarla yaklaşık 15 yıldır Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağladıklarını kaydeden Akbay şunları söyledi; “Eksim Enerji olarak hâlihazırda 8 RES, 3 HES, 1 GES ve Ar-Ge kapsamında faaliyette olan 1 BES santralimizle Türkiye’nin karbon ayak izini düşürmek üzere çalışıyoruz. Ayrıca, yapım aşamasında bulunduğumuz 2 yeni RES, 1 yeni GES ve ön lisansını aldığımız önümüzdeki yıl devreye almayı hedeflediğimiz 3 yeni GES santralimiz üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurulu güç olaraksa yurt içinde 529,6 MW’lık rüzgâr enerjisi santrali ve 63 MW’lık hidroelektrik santraline sahibiz.
Yurt içinde ve yurt dışında toplam 2 bin100 MW’a yakın temiz enerji portföyüne ulaşma yönünde ilerliyoruz. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın onayıyla Sakarya’nın Geyve ilçesindeki rüzgâr enerjisi santralimizde 9 adet N163 türbinini daha devreye aldık. Kapasite artırma kapsamında devreye alacağımız Kalan 5 türbini ise yılsonuna kadar ticari işletmeye açarak Geyve’deki tesis gücümüzü 150,8 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz.”
80 milyon euroluk kapasite artış projesi
Kapasite artışının Eksim Enerji’nin kurulu gücünü artırırken Türkiye’nin yeşil enerji havuzuna da önemli bir katkı sağladığını ekleyen Akbay, “Şu anda Geyve RES ile yaklaşık 45 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz ancak 80 milyon euroluk kapasite artış projemizi tamamladığımızda, bu rakam yaklaşık 125 bin haneye ulaşacak” dedi.
Gürcistan ve Ukrayna’da yatırımlar devam ediyor
Şirketin yurt dışı yatırımlarına da değinen Akbay, “Kurulu gücümüzün bir kısmı komşu ülke Gürcistan’da. Aktif biçimde enerji üretimini 7 yıldır sürdüren 2 hidroelektrik santralimizin yanı sıra izin süreçlerini ilerlettiğimiz 5 RES projemiz ve Ukrayna’da savaş öncesinde inşasına başladığımız, şu anda da devam ettiğimiz bir RES projemiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Akbay, bu doğrultuda karbon salınımı azaltma ve daha temiz bir dünya için daha fazla çalışma kararlılığında olduklarını vurguladı. Eksim Enerji’nin bu kararlılığını rakamsal olarak da ifade eden Akbay, “2023 yılında, sadece Türkiye’de ve Gürcistan’da yıllık 1,7 milyar kWh elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üreterek yılda yılda ortalama 1.1 milyon tondan fazla karbon eşleniği salınımının önüne geçtik” dedi.
Yenilikçi teknolojilere yönelik kapsamlı yatırımlar yaptıklarını da kaydeden Akbay, “Güneş enerjisi panellerinden rüzgâr türbinlerine kadar son teknoloji ekipmanları kullanarak üretimi verimini en üst düzeye çıkarıyoruz. Dijital ikiz ve yapay zekâ entegrasyonu sayesinde, enerji tüketim modellerimizi anlık olarak optimize ediyor ve enerji tasarrufu sağlıyoruz” dedi.
Yatırımları yeşil enerjiye geçişi güçlendirecek
Eksim Enerji’nin gelecek hedeflerinden de bahseden Akbay, yenilenebilir enerji portföyü ile yıllık 4 milyon ton karbon salınımını engellemeyi amaçladıklarını ifade etti.