Eksim Enerji, iki yeni santral ile portföyünü genişletti

Bu girişimi yenilenebilir enerji yatırımlarını ülke genelinde dengeli biçimde yayma stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiren Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “1 GW kurulu güç eşiğini aştık” dedi. Yüzde yüz yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarıyla Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlayan Eksim Enerji, 1 GW kurulu güç eşiğini aştı.

Enerji yatırımlarının yanı sıra topluma değer katan projeler geliştirmeye de devam eden şirket, ilköğretim öğrencilerinde yenilenebilir enerji bilinci oluşturmak amacıyla Uçurtma Festivali düzenlemeye başladı. Bu kapsamda İzmir’in Seferihisar ilçesinde çocukların enerji bilincini artırma hedefiyle Eksim Enerji Uçurtma Festivali’ni ilk kez düzenleyen şirket, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını yurt dışındaki yatırımlarıyla da sürdürüyor.

Yozgat ve Karaman’da rüzgâr yatırımları güçleniyor

Eksim Enerji’nin yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Yozgat’ta 4, Karaman’da ise 2 türbini devreye alarak iki yeni rüzgâr enerji santralini portföyümüze kazandırdık. Bu adım, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı ülke genelinde dengeli biçimde yayma stratejimizin bir parçası. Her yeni santral, sürdürülebilir enerji üretim kapasitemizi artırırken Türkiye’nin enerji arz güvenliğine de katkı sağlıyor” ifadesini kullandı.

“11 farklı lokasyonda yatırımlarımızı eş zamanlı sürdürüyoruz”

Eksim Enerji’nin 2025 yatırımlarına ve gelecek vizyonuna ilişkin de bilgi veren Arkın Akbay, “Yıl içinde toplam yatırım tutarı 195 milyon euro olan Geyve RES projesiyle santralimizin kapasitesini 150 MW seviyesine çıkardık.

Saha çalışmalarına devam ettiğimiz Silivri RES kapasite artışı projesinin toplam yatırım tutarı 100 milyon dolar değerinde. Proje kapsamında 6 yeni rüzgâr türbinimizi bakanlık onayıyla devreye aldık. Önümüzdeki yıl devreye almayı hedeflediğimiz 4 türbinimizle birlikte kurulu gücümüzü 129 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Açıklamalarına güneş enerjisi yatırımları ile ilgili bilgi paylaşarak devam eden Akbay, “Güneş enerjisi tarafında da yüksek hacimli projeler gerçekleştirdik.

Başarıyla tamamladığımız ve yatırım tutarı 150 milyon dolara ulaşan Viranşehir GES tesisimizde de 191.6 MW kurulu güce ulaştık. Eş zamanlı olarak yurt içi, yurt dışı 11 farklı alanda kapasite artışı ve yeni santral inşası gerçekleştirebilme becerisine sahip Türkiye’nin nadir enerji şirketlerinden biriyiz. Yıl sonunda Türkiye’de rüzgâr enerjisinde ilk 3’e, yenilenebilir enerji şirketleri arasında ise ilk 10’a girmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Doğu-Batı arasında bir enerji köprüsü kurmayı hedefliyoruz”

Türkiye’deki yatırımlarının yanı sıra yurt dışı yenilenebilir enerji portföyü ile de dikkat çeken Eksim Enerji, Gürcistan’da işletmede bulunan 2 HES, devreye girme aşamasındaki 1 GES, izinleri tamamlanmakta olan 6 RES ve 2 GES yatırımıyla toplamda 700 MW; Ukrayna’da ise işletmeye girmek üzere olan 1 RES ve geliştirme aşamasında olan 2 RES yatırımıyla 420 MW yenilenebilir enerji portföyünü büyütüyor.

Yurt dışı yatırımlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Gürcistan ve Ukrayna’da bulunan yenilenebilir enerji yatırım hedefimiz 1 milyar dolara ulaştı. 2025 yılı sonuna kadar Ukrayna’da bir RES ve 2026 yılının ilk çeyreğinde Gürcistan’da yeni bir GES tesisimizi devreye almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Arkın Akbay, “Doğu ile Batı arasında bir enerji köprüsü kurma hedefimizi ilmek ilmek örüyoruz. Projelerimizle enerji dönüşümüne katkı sunmayı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini tersine çevirmeyi dünyamıza karşı bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir dünyanın, bugünün imarı ile bırakılabileceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Çocuklar yenilenebilir enerjiyi sahada keşfetti

Son olarak Eksim Enerji’nin Seferihisar’da düzenlediği Uçurtma Festivali’ne de değinen Akbay, “Çocuklarımıza yenilenebilir enerji anlatmak için eğlenirken öğrenebilecekleri bir etkinlik hayal ettik. Bu amaçla çocukların en sevdiği aktivitelerden biri olan ve rüzgârın gücünü en iyi anlatan uçurtma deneyiminden faydalanmak istedik. Bu sayede çocuklarımızın rüzgâr enerjisi hakkında farkındalık kazanmalarını hedefledik. Etkinlik boyunca çocuklarımızın yenilenebilir enerjiye merakları, bu alanda sordukları soruları da bizleri çok mutlu etti. İlkini Seferihisar’da düzenlediğimiz bu etkinliğin devamını faaliyet gösterdiğimiz diğer bölgelerde de yapmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Eksim Enerji Uçurtma Festivali’nde çevre eğitimi de verildi

Eksim Enerji’nin Seferihisar’da düzenlediği etkinliğe bölgede bulunan 5 ilköğretim okulundan 100’ü aşkın öğrenci katıldı. Çocuklara yenilenebilir enerji farkındalığını eğlenerek anlatma amacıyla düzenlenen etkinlikte, kendi uçurtmalarını uçuran öğrenciler ayrıca profesyonel uçurtma gösterilerini de izleme şansı buldu. Diğer yandan festival kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarında ise “Yeteri Kadar Projesi” kapsamında hazırlanan doğa dostu etkinlik kitleriyle çevre bilinci eğitimi de verildi. Festival, doğa konseptli resim çalışmalarının yapılmasıyla sona erdi.